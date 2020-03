Foto: Hendrik Zeitler

Göteborgs konsthall ställer in och skjuter upp utställningar på grund av coronaviruset. Utställningen "At this point" ställs in helt medan Kemang Wa Lehuleres soloutställning "Bring back lost love" skjuts upp till våren 2021.

"At this point" skulle ha ägt rumt 4–26 april och innehållit verk av 13 mastersstudenter från HDK-Valand. Utställningen med Kemang Wa Lehulere (16 maj–30 augusti) kräver närvaro av konstnären själv eftersom den innehåller nya platsspecifika verk. Besluten om in- och utreseförbud i konstnärens hemland Sydafrika och EU gör detta omöjligt.

I stället förlängs utställningen "Varje löv är ett öga" till den 30 augusti.