Högsta beredskap på EU:s smittskyddsenhet

Foto: Ali Lorestani/TT

På EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i Solna råder nu högsta beredskap med anledning av coronavirusutbrottet.

Via stora videoskärmar kan personalen på huvudkontoret i Frösundavik följa det nya coronavirusets utbredning.

På en världskarta framträder en stor röd cirkel över Kina som indikerar de tusentals fall som bekräftats i landet. Runt denna syns flera mindre cirklar i grannländerna. Länder har fått en ljusgrå eller mörkgrå färg baserat på om smittan är bekräftad eller inte.

– Vi övervakar utvecklingen av det här utbrottet egentligen dag och natt för att försäkra oss om att vi fångar in det senaste, säger Andrea Ammon.

"Acute phase"

Myndigheten European centre for disease prevention and control (ECDC) arbetar med att samla in information och stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. Den ger vägledning och råd till EU:s medlemsstater i en krissituation och stöttar Europeiska kommissionen. Av 280 anställda arbetar 40 personer nu aktivt med coronaviruset.

Ammon förklarar att det kan handla om uppföljning och kontaktspårning av en person som diagnostiserats med coronavirus, och att utvärdera hur stor risken är att smittan förs vidare till EU-medborgare i och utanför unionen. Gällande coronaviruset får man ständigt ny information från samarbetspartner runt om i världen.

– Så vi har uppdaterat vår riskbedömning nu tre gånger med all den nya information som blir tillgänglig. Vi är i regelbunden kontakt med våra kollegor på WHO och Kinas smittskyddsmyndighet.

På elektroniska skyltar i samma rum som världskartorna tickar budskapet "PHE2 level acute phase" förbi. PHE står för public health event, och siffran 2 står för nivån av beredskap på en tregradig skala.

Hemlig information

Thomas Mollet, epidemiunderrättelseexpert vid ECDC, går igenom den senaste informationen man har fått ta del av under fredagsförmiddagen. Sexton fall var då konstaterade i Europa: sex i Frankrike, fem i Tyskland, två i Italien, två i Storbritannien och ett i Finland. Senare under dagen bekräftades ett fall även i Sverige.

– Jag kan berätta den information som inte är hemlig, säger Mollet och sneglar mot generalsekreteraren.

Han räknar sedan upp de flygbolag som ställt in resor till Kina, däribland Air France, Lufthansa, SAS och British Airways. Plötsligt nämner han också att Ryssland fått sina första bekräftade fall av viruset, och två timmar senare kommer nyheten ut på diverse nyhetsbyråer och andra medier.

Andrea Ammon anser att situationen med det nya coronaviruset är annorlunda jämfört med sars-utbrottet för 17 år. Det går exempelvis att identifiera viruset 2019-ncov tidigare, vid sars-utbrottet dröjde det tre månader innan det upptäcktes.

– Vi måste ta i beaktande att det är ett nytt virus som vi inte vi inte känner till alla parametrar av på samma sätt som andra virus. Så vi måste göra uppskattningar baserade endast på vad vi känner till just nu, säger hon.

Även om ECDC inte har direktkontakt med det kinesiska hälsodepartementet har kineserna varit mycket bättre på att dela med sig av information nu än tidigare, enligt Ammon.

"Hela tiden på tå"

Ungefär en tredjedel av de som smittats är människor som behöver intensivvård medan två tredjedelar har relativt lindriga symtom.

TT: Hur orolig är du för att det här blir ett utbrott som sprids ännu mer?

– Jag anser att potentialen finns där för att det kan spridas. Så det beror nu på, särskilt för Europa, hur de här första fallen hanteras, vilket har att göra med om det finns infektionskontroller på sjukvårdsinrättningar där patienterna tas emot, och hur väl de som de haft kontakt med kan identifieras och testas.

Socialminister Lena Hallengren (S) tog under fredagen emot en begäran från Folkhälsomyndigheten om att klassa coronavirusutbrottet som samhällsfarligt i förberedande syfte. Hon fick en lägesbild av ECDC:s experter under dagen och anser att Europa är synkroniserat på bästa möjliga sätt.

– Jag tycker det är viktigt att de hela tiden är på tå, och det händer ju väldigt mycket mer än det som allmänheten och jag ser. De är ju hela tiden i startgroparna för att kunna ta nästa steg. Det tycker jag känns viktigt.