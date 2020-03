Hon broderar fram coronaviruset

Fakta

Två människor med ansiktsmasker kysser varandra. Det är konstnären Arina Voronova som har skapat gatukonstkampanjen "The act of love". Voronovas budskap, som sätts upp på tusen affischer runt i New York, är att forskarnas uppgift är att bekämpa viruset – medan andra måste sprida kärlek och medkänsla.