Hotade med heroin – får skärpt straff

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Svea hovrätt skärper straffen för fyra ungdomar i åldrarna 16–21 år för människorov och rån. De döms för att i augusti förra året under knivhot ha tvingat in en 21-årig man i en bil i södra Stockholm och rånat honom. Rånoffret hölls sedan kvar i bilen och kördes runt i nära nio timmar. Under den tiden blev han slagen, rispad med kniv och hotad med att injiceras med heroin.

Den långa färden avbröts av en tillfällighet när personer observerade bilen och kontaktade polisen.

Hovrätten skriver i sin dom att den behandling som de unga männen utsatt offret för närmast varit sadistisk.

Enligt hovrätten uppgår straffvärdet för brotten till sex års fängelse för en vuxen person. Med hänsyn tagen till de dömdas ålder vid gärningen varierar straffen från ett års sluten ungdomsvård till fängelse i sex år, enligt ett pressmeddelande.