Inför allsvenska premiären – alla övergångar

Foto: Janerik Henriksson/TT

Coronapandemin har tvingat fram en senare start av fotbollsallsvenskan.

Här är läget i samtliga lag inför premiären – när den nu blir av.

AIK

Allsvenska säsonger: 91.

SM-guld: 12.

Placering 2019: 4.

Tränare: Rikard Norling (sedan maj 2016).

In: Jakob Haugaard, mv, klubblös, Adam Ben Lamin, b, Utsikten (avslutat lån), Eric Kahl, b, uppflyttad från U-laget, Erick Otieno, b, Vasalund, Jasir Asani, mf, Partizani (lån till sommaren), Ebenezer Ofori, mf, Stuttgart, Tom Strannegård, mf, uppflyttad från U-laget, Stefan Silva, f, Karagümrük (avslutat lån), Paulos Abraham, f, Brommapojkarna.

Ut: Samuel Brolin, mv, Akropolis (lån hela säsongen), Oscar Linnér, mv, Arminia Bielefeld, Jesper Nyholm, b, klubb ej klar, Christos Gravius, mf, Degerfors, Anton Salétros, mf, Rostov (avslutat lån), Tarik Elyounoussi, f, Shonan Bellmare, Chinedu Obasi, f, klubb ej klar, Nicolás Stefanelli, f, Unión La Calera.

Kommentar: Efter fjolårets med AIK-mått mätt misslyckande har "Gnagets" ledning varit tydlig med att ett nytt spelsystem ska nötas in under vintern. Tanken var att Nabil Bahoui skulle spela en nyckelroll i vad som förmodligen blir 4–3–3, men hans svåra knäskada på en träning gör att AIK är i behov av en ersättare. Återvändande Ebenezer Ofori var allsvenskan kanske bästa mittfältare under sin förra sejour i AIK, och blir lagets spelmotor. Målvakten Oscar Linnér ska prova sina vingar i Tyskland och den danske ersättaren Jakob Haugaard, med meriter från Stoke, lovordas. Tappet av Tarik Elyounoussi är självklart tungt.

Djurgårdens IF

Allsvenska säsonger: 64.

SM-guld: 12.

Placering 2019: 1.

Tränare: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf (sedan 2019).

In: Erland Tangvik, mv, Tiller, Linus Tagesson, b, uppflyttad från U-laget, Emmanuel Banda, mf, Oostende, Kalle Holmberg, f, IFK Norrköping.

Ut: Benjamin Machini, mv, klubb ej klar, Jacob Widell Zetterström, mv, uppehåll från fotbollen, Johan Andersson, b, Gif Sundsvall (lån hela säsongen), Marcus Danielson, b, Dalian, Joseph Ceesay, mf, Helsingborg, Hampus Finndell, mf, Dalkurd (lån hela säsongen), Marcus Hansson, mf, klubb ej klar, Dzenis Kosica, mf, Jönköpings Södra (lån hela säsongen), Besard Sabovic, mf, Mjällby, Adam Bergmark Wiberg, f, Örgryte (lån hela säsongen), Mohamed Buya Turay, f, Sint-Truiden (avslutat lån).

Kommentar: Kanske inte de bästa spelarna, men tillsammans blev alla delar en enhet som i fjol resulterade i klubbens första SM-guld sedan 2005. Efter succésäsongen såldes Marcus Danielson, lagkapten och numera landslagsman, till kinesiska ligan – vilket givetvis är ett tungt tapp. Men det finns en fullgod ersättare i truppen: Erik Berg. Mittbacken gjorde elva matcher i fjol innan en knäskada satte stopp för fortsatt spel. Håller han nu? Kalle Holmberg, ny från IFK Norrköping, ser ut att få en släpande roll bakom Emir Kujovic och det samspelet har fungerat bra under försäsongen. Men vem ska springa i djupled och riva sönder motståndarnas försvarslinje nu när Mohamed Buya Turay inte är kvar?

IF Elfsborg

Allsvenska säsonger: 76.

SM-guld: 6.

Placering 2019: 8.

Tränare: Jimmy Thelin (sedan 2018).

In: Mathias Dyngeland, mv, Sogndal, Johan Larsson, b, Brøndby, Christoper McVey, b, Dalkurd (avslutat lån), Tim Stålheden, b, uppflyttad från U-laget, Leo Väisänen, b, Den Bosch, Mattias Özgun, b, Degerfors (avslutat lån), Alexander Bernhardsson, mf, Örgryte, Eduart Iljazi, mf, uppflyttad från U-laget, Prince Isaac Kouame, mf, uppflyttad från U-laget, Jacob Ondrejka, mf, Landskrona, Rasmus Rosenqvist, mf, Gais (avslutat lån), Anton Thorsson, mf, uppflyttad från U-laget, Jesper Sandberg Hesselgren, f, uppflyttad från U-laget.

Ut: David Olsson, mv, Örgryte (lån hela säsongen), Kevin Stuhr Ellegaard, mv, Helsingør, Álex Portillo, b, klubb ej klar, Stian Gregersen, b, Molde (avslutat lån), Jon Jönsson, b, klubb ej klar, Alex Dyer, mf, Al-Tadamon, Stefan Ishizaki, mf, avslutat karriären, Jonathan Levi, mf, Rosenborg (avslutat lån), Simon Lundevall, mf, Northeast United, Arian Kabashi, f, Dalkurd (lån hela säsongen).

Kommentar: Många profilstarka spelare har lämnat laget, bland annat nyckelspelare som Stefan Ishizaki och Simon Lundevall. Målvaktsprofilen Kevin Stuhr Ellegaard blev osams med klubbledningen i slutet av förra året och har nu tackat för sig. Hans ersättare Mathias Dyngeland har gjort U21-landskamper för Norge och är ett intressant namn. Nye mittbacken Leo Väisänen, lillebror till förre AIK-spelaren Sauli, kan bli en attraktion. Den unge finländaren siktar på att ta en plats i EM-truppen. Dessutom är Johan Larsson tillbaka från utlandsäventyr – vilket betyder otroligt mycket för laget.

Falkenbergs FF

Allsvenska säsonger: 4.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 13.

Tränare: Hasse Eklund (sedan 2015).

In: Tim Erlandsson, mv, klubblös, Mohammad Ahmadi, b, uppflyttad från U-laget, Gabriel Johansson, b, uppflyttad från U-laget, Denis Kelmendi, b, Stafsinge (avslutat lån), Sander van Looy, b, klubblös, Lorik Ademi, mf, uppflyttad från U-laget, Rasmus Fridolf, mf, uppflyttad från U-laget, Matthew Garbett, f, Team Wellington, Kwame Kizito, f, Häcken.

Ut: Dennis Bengtsson, mv, klubb ej klar, Hampus Nilsson, mv, Trelleborg, Ludvig Johansson, b, klubb ej klar, Per Karlsson, b, Tvååker, Denis Kelmendi, b, klubb ej klar, Dominic Chatto, mf, avslutat karriären, Mergim Laci, mf, klubb ej klar, Johan Lassagård, mf, klubb ej klar, Carl Martinsson, mf, Tvååker (lån hela säsongen), Passi Prudence, mf, Landskrona, Hampus Svensson, mf, klubb ej klar, Robin Östlind, mf, Halmstad, Kirill Pogrebnjak, f, Lokomotiv Tasjkent.

Kommentar: Nye målvakten Tim Erlandsson är tillbaka i toppfotbollen efter att ha tagit en paus på grund av psykisk ohälsa. 22-åringen har en fin meritlista, han har bland annat tillhört Nottingham och varit med på landslagets januariturné. Hittar han formen kommer han att bli en nyckelspelare för FFF. Anfallsförvärvet Kwame Kizito såg stundtals intressant ut i Häcken i fjol, och lär få en större roll här. Som vanligt lär Falkenberg slåss i botten av tabellen, sett till hur truppen ser ut. En ersättare till mittbacken Per Karlsson lär behövas för att stärka defensiven.

IFK Göteborg

Allsvenska säsonger: 87.

SM-guld: 18.

Placering 2019: 7.

Tränare: Poya Asbaghi (sedan 2018).

In: Alexander Jallow, b, Jönköpings Södra, Amin Affane, mf, Örgryte (avslutat lån).

Ut: Edvin Dahlqvist, b, Qviding, Erik Gunnarsson, b, Utsikten, Jake Weisbrod, b, Assyriska BK, Sebastian Eriksson, mf, Genoa, Lawson Sabah, mf, Linköping City (lån till sommaren), Andreas Öhman, mf, Utsikten, Lasse Vibe, f, Midtjylland.

Kommentar: Alexander Jallow, som klubben försökte värva redan i somras, har anslutit och det är en hyperintressant talang. 21-åringen är U21-landslagsman och spås en lysande framtid – här kan Göteborg ha gjort en riktigt bra affär. Göteborg har en väldigt ung trupp och det talas om att flera före detta blåvita spelare ska återvända för att ge laget nödvändig rutin. Bland annat är mittfältaren Jakob Johanssons namn på tapeten. Och så snackas det ju alltid om Marcus Berg. Johansson är kanske den mest realistiska värvningen just nu, men han går knäskadad.

Hammarby IF

Allsvenska säsonger: 51.

SM-guld: 1.

Placering 2019: 3.

Tränare: Stefan Billborn (sedan 2018).

In: Oliver Nnonyelu Dovin, mv, uppflyttad från U-laget, David Ousted, mv, Chicago, Jean Carlos de Brito, b, Frej (avslutat lån), Oscar Krusnell, b, Team TG (avslutat lån), Aziz Outtara Mohammed, b, ASEC Mimosas, André Alsanati, mf, Frej (avslutat lån), Abdul Halik Hudu, mf, Frej (avslutat lån), Abdul Khalili, mf, Kasimpasa, Leon Hien, f, uppflyttad från U-laget, Loue Bayere Junior, f, ASEC Mimosas, Gustav Ludwigson, f, Örgryte, Filston Mawana, f, Frej (avslutat lån), Paulinho, f, Hapoel Be'er Sheva.

Ut: Johan Wiland, mv, avslutat karriären, Marcus Degerlund, b, Jönköpings Södra, Hjalmar Ekdal, b, Sirius (lån till hela säsongen), Mats Solheim, b, Stabæk, Leo Bengtsson, mf, Häcken, Nikola Djurdjic, f, Chengdu, Zé Vitor, f, Tubarão.

Kommentar: Mittfältaren Abdul Khalili har hämtats från Kasimpasa och anfallaren Paulinho från Hapoel Be'er Sheva. Dessutom är Muamer Tankovic – som omringats av flyttrykten – kvar, likaså Alexander Kacaniklic och Darijan Bojanic. Hammarbys galna offensiv ser ut att fortsätta även under den här säsongen. En som kommer att saknas är Nikola Djurdjic, som valde att flytta till Kina efter säsongen. Nu kanske de flesta tänker på poängen som han stod för, och ja, det är givetvis rätt men Djurdjics sätt att slita, inleda presspelet visade gång på gång vägen och var en viktig del i Hammarbys spel. Laget visade som sagt upp offensiv kvalitet – klart bäst i allsvenskan – med kreativitet, individualister och tempo men för att lyckas i år krävs en klart tätare defensiv.

Helsingborgs IF

Allsvenska säsonger: 67.

SM-guld: 5.

Placering 2019: 10.

Tränare: Olof Mellberg (sedan september 2019).

In: Alexander Nilsson, mv, IFK Hässleholm, Egzon Bejtulai, b, Shkëndija, Erik Figueroa, b, Unión La Calera, Ravy Tsouka, b, Västerås, Martin Olsson, b, klubblös (kontrakt till sommaren), Joseph Ceesay, mf, Djurgården, Brandur Olsen, mf, Hafnarfjördur, Filip Sjöberg, mf, uppflyttad från U-laget, Assad Al Hamlawi, f, Ängelholm, Rasmus Jönsson, f, Buriram United, Noel Mbo, f, Eskilsminne (avslutat lån), Alex Timossi Andersson, f, Bayern München (lån till sommaren).

Ut: Markus Holgersson, b, avslutat karriären, Fredrik Liverstam, b, Trelleborg, Carl Thulin, b, Eskilsminne (lån hela säsongen), Charlie Weberg, b, Gais (lån hela säsongen), Mattias Almeida, mf, klubb ej klar, Ibrahim Bancé, mf, ASEC Mimosas (avslutat lån), Kundai Benyu, mf, Celtic (avslutat lån), Alexander Farnerud, mf, klubb ej klar, Tobias Mikkelsen, mf, klubb ej klar, Mamudu Moro, mf, Mjällby, Tashreeq Matthews, f, tidigare inlånad från Dortmund, Wanderson, f, klubb ej klar.

Kommentar: Tränaren Olof Mellberg har ett digert jobb framför sig. Inte bara för att spelomsättningen fortsätter att vara stor i klubben – utan dessutom för att det finns ett överhängande moln fyllt av klubbens ekonomiska bekymmer. Men det finns så klart ljusglimtar. Att Rasmus Jönsson återvänder efter en sejour i Thailand betyder mycket, han kan i sina bästa stunder vara en av allsvenskans främsta spelare. Landslagskaptenen Andreas Granqvist har förberett sig för ett EM-slutspel som inte blir av, och lär göra en betydligt starkare säsong än vad han gjorde i fjol. En annan sak som inte får glömmas: den här säsongen får Mellberg vara med från start, och kanske är det bitarna som behövs för att få klubben att lyfta – trots att delarna ser ut att vara få...

BK Häcken

Allsvenska säsonger: 19.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 6.

Tränare: Andreas Alm (sedan 2018).

In: Tobias Carlsson, b, Varberg, Leo Bengtsson, mf, Hammarby, Imam Jagne, mf, uppflyttad från U-laget, Adnan Maric, mf, klubblös, Patrik Wålemark, mf, Qviding, Alexander Søderlund, f, Rosenborg, Jasse Tuominen, f, Bate Borisov.

Ut: Kari Arkivuo, b, Teodor Wålemark, b, Ljungskile, Kevin Ackermann, mf, Örgryte, Benjamin Arapovic, mf, Norrby, Lahtis, Kwame Kizito, f, Falkenberg, Paulinho, f, Hapoel Be'er Sheva.

Kommentar:

Häcken har tappat storstjärnan Paulinho till Israel – vidare till Hammarby, något som naturligtvis kommer bli rejält kännbart för Hisingsgänget. Nye anfallaren Jasse Tuominen har en ganska stökig karriär bakom sig, men nosar på en plats i finländska EM-truppen och är en kvalitetsspelare. Leo Bengtsson kommer säkerligen få stort förtroende och den svenske OS-spelaren Adnan Maric, som tillhört Swansea, ska bli intressant att se i allsvenskan. Raden av intressanta spelare tar inte slut där. Patrik Wålemark, 18, kommer in starkt från högersidan och gör mål, och har verkligen imponerat på tränaren Alm. Precis som det 16-årige superlöftet Imam Jagne. Dessutom är tidigare Rosenborgsanfallaren Alexander Søderlund i klubben. Häcken kan ha något stort på gång, om nu Alm får ihop delarna och att Daleho Irandust blommar upp. Vad händer då?

Kalmar FF

Allsvenska säsonger: 32.

SM-guld: 1.

Placering 2019: 14 (kvar i allsvenskan via kval).

Tränare: Nanne Bergstrand (ny).

In: Tobias Andersson, mv, Öster, Sebastian Ring, b, Grimsby, Johan Arvidsson, mf, uppflyttad från U-laget, Svante Ingelsson, mf, Udinese (lån till sommaren), Alexander Ahl Holmström, f, Oskarshamn (avslutat lån), Edvin Crona, f, IFK Värnamo (lån avslutat).

Ut: Viktor Noring, mv, klubb ej klar, Hampus Strömgren, mv, klubb ej klar, Viktor Agardius, b, Livorno, Viktor Krüger, b, Oskarshamn (lån hela säsongen), Olle Lindqvist, b, Oskarshamn (lån hela säsongen), Jesper Manns, b, AFC Eskilstuna, Malte Persson, b, Oskarshamn (lån hela säsongen), Samuel Adrian, mf, Malmö FF (avslutat lån), Mahmoud Eid, mf, Persebaya Surabaya, Rasmus Elm, mf, avslutat karriären, Herman Hallberg, mf, Trelleborg, Adam Hellborg, mf, Sirius, Alexander Jakobsen, f, IFK Norrköping (avslutat lån), Maxwell, f, Cuiabá (lån hela säsongen), Chidiebere Nwakali, mf, klubb ej klar, Måns Söderqvist, f, Trelleborg.

Kommentar: Efter den minst sagt oroliga hösten, som slutade med ett lyckat kval, har Kalmar vänt sig till Nanne Bergstrand igen. Profilen är tillbaka på tränarposten och ger kanske den tryggheten klubben behöver för att kunna starta om. Målvakten Lucas Hägg Johansson förlängde sitt kontrakt, och det betyder mycket för KFF. Rasmus Elm är också kvar men ingår nu i ledarstaben. Han har meddelat att han bara tänker spela om det blir absolut kris. KFF:s lån av Svante Ingelsson från Udinese (blir det ens några matcher?) är ett bra nyförvärv men det lär behövas någon mer för att undvika bottenstriden.

Malmö FF

Allsvenska säsonger: 84.

SM-guld: 20.

Placering 2019: 2.

Tränare: Jon Dahl Tomasson (ny).

In: Mathias Nilsson, mv, Eskilsminne (avslutat lån), Hugo Andersson, b, Trelleborg (avslutat lån), Anel Ahmedhodzic, b, Hobro (avslutat lån), Samuel Adrian, mf, Kalmar (avslutat lån), Adi Nalic, mf, AFC Eskilstuna (avslutat lån), Pavle Vagic, mf, AFC Eskilstuna (avslutat lån), Isaac Kiese Thelin, f, Anderlecht (lån hela säsongen).

Ut: Marko Johansson, mv, Mjällby (lån hela säsongen), Jakob Tånnander, mv, HJK, Felix Beijmo, b, Werder Bremen (avslutat lån), Franz Brorsson, b, Esbjerg (lån till sommaren), Felix Konstandeliasz, mf, Lund, Patriot Sejdiu, mf, Dalkurd (lån hela säsongen), Lorent Shabani, mf, klubb ej klar, Markus Rosenberg, f, avslutat karriären, Carlos Strandberg, f, Al-Hazem.

Kommentar: Hela allsvenskans kanske störste profil, Markus Rosenberg, har till slut tackat för sig och lämnar ett stort tomrum efter sig. Isaac Kiese Thelin, som har lånats in som rak ersättare, stod för succé under sin förra sejour i MFF, men nu är formen osäker. Adi Nalic, som är tillbaka, såg spännande ut under sin lånetid i AFC Eskilstuna och kommer säkerligen få chansen av nye tränaren Jon Dahl Tomasson. Och hur kommer det gå för honom, förresten? Dansken har en stjärnfylld trupp att tillgå, men kraven på honom kommer vara skyhöga. Allt annat än SM-guld vore ett misslyckande.

Mjällby AIF

Allsvenska säsonger: 8.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 1 i superettan.

Tränare: Marcus Lantz (ny).

In: Marko Johansson, mv, Malmö FF (lån hela säsongen), Noel Törnqvist, mv, Halmia, Jasin Khayat, b, Norrby, Jesper Löfgren, b, Brann (lån hela säsongen), Eric Björkander, b, Gif Sundsvall, Max Watson, b, Jönköpings Södra, David Batanero, mf, Gif Sundsvall, Mamudo Moro, mf, Helsingborg, Besard Sabovic, mf, Djurgården, Jacob Bergström, f, Mjøndalen, Omar Dampha, f, Kristianstad (avslutat lån).

Ut: Charbel Georges, mf, Arameiska-Syrianska, Mirza Halvadzic, mf, klubb ej klar, Kevin Höög Jansson, mf, Fremad Amager, Nino Irgolic, mv, NK Maribor (avslutat lån), Pontus Jonsson, b, Karlskrona (lån hela säsongen), Felix Konstandeliasz, mf, Malmö FF (avslutat lån), William Kvist, mf, Varberg, Mohammed Mbye, b, klubb ej klar, Michael Omoh, mf, Örebro (avslutat lån), Jakob Ottosson, mf, klubb ej klar, Philip Persson, b, klubb ej klar.

Kommentar: Nykomlingen Mjällby har gjort ett par intressanta nyförvärv, bland annat i Mamudu Moro som bitvis såg spännande ut i Helsingborg förra året. Målvaktslånet Marko Johansson håller bra klass. Och är det flipp eller flopp som gäller för David Batanero, som i fjol spelade för Gif Sundsvall? Om det blir flipp kan det mycket väl vara precis vad tränare Marcus Lantz & Co behöver för att hålla sig från botten.

IFK Norrköping

Allsvenska säsonger: 79.

SM-guld: 13.

Placering 2019: 5.

Tränare: Jens Gustafsson (sedan 2016).

In: Pontus Almqvist, mf, Sylvia (avslutat lån), Carl Björk, f, Sylvia (avslutat lån), Felix Jakobsson, mv, Torn, Kristoffer Khazeni, mf, Sylvia, Manasse Kusu, mf, Sylvia (avslutat lån), Julius Lindgren, mv, Sylvia (avslutat lån), Jonathan Levi, mf, Rosenborg.

Ut: Alfons Sampsted, b, Bodø/Glimt, Kalle Holmberg, f, Djurgården, Alexander Jakobsen, mf, Sarpsborg, Simon Skrabb, f, Brescia, Gudmundur Thorarinsson, mf, New York City, Andreas Vaikla, mv, Narva Trans, Johannes Vall, b, Ljungskile, Felix Jakobsson, mv, Sylvia (lån hela säsongen), Kasper Larsen, b, Odense, Gustav Jansson, mv, klubb ej klar.

Kommentar: Laget har bland annat tappat Simon Skrabb, Brescia, och Kalle Holmberg, Djurgården, men på "inlistan" finns det en spelare som lyser lite extra: Jonathan Levi. I fjol lånade Rosenborg ut mittfältaren till Elfsborg men nu är det Norrköping som gäller, och med tanke på 24-åringens omgivning på Östgötaporten kan det nog bli en ganska trevlig säsong för laget, fansen och alla andra som klubben berör. En spelare som hamnar på samma lista, trots att han har varit i klubben sedan 2018, är Simon Thern. I fjol hade 27-åringen en säsong som delvis präglades av ångest, men ska nu vara tillbaka. Och vad händer med nyckelspelaren Sead Haksabanovic? Den lurige spelaren är bara utlånad till sommaren innan han ska tillbaka till West Ham eller vidare någon annanstans...

IK Sirius

Allsvenska säsonger: 6.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 11.

Tränare: Henrik Rydström (sedan 2019).

In: Hjalmar Ekdal, b, Hammarby (lån hela säsongen) Laorent Shabani, mf, Malmö FF, Isak Bråholm, mf, uppflyttad från U-laget, Sherko Faiqi, mf, Gefle (avslutat lån), Simon Gefvert, mf, Karlslund, Adam Hellborg, mf, Kalmar FF, Nahom Girmai Netabay, mf, Varberg, Joakim Persson, f, uppflyttad från U-laget, Hannes Sveijer, mv, uppflyttad från U-laget, Jonathan Viscosi, mv, San Antonio, Kennedy Igboananike, f, al-Hazem.

Ut: John Alvbåge, mv, Lindome, Jesper Arvidsson, b, Brommapojkarna, Christer Gustafsson, mf, Brommapojkarna, John Junior Igbarumah, f, Dalkurd, Ian Sirelius, mf, avslutat karriären, Abdul Razak, mf, Örgryte, Linus Nygren, b, avslutat karriären, Philip Haglund, mf, Brommapojkarna.

Kommentar: En stark spelare in, en ännu starkare spelare ut. Sirius har plockat in Kennedy Igboananike och anfallaren bör kunna skapa en del oreda i allsvenskan, vilket han har gjort tidigare i några klubbar där AIK var den senaste svenska adressen. Det stora minustecknet är att Philip Haglund – som opererade foten i vintras – har valt att flytta hem till BP. I dagsläget ser det ut som en svår nöt att knäcka för tränare Rydström och det ska bli intressant att se vad han kommer fram till när det gäller att ersätta Haglund. Utöver Igboananike har klubben plockat in Nahom Girmai Netabay. Han imponerade i Varberg och det ska bli spännande att se om han klarar av det allsvenska tempot.

Varbergs Bois

Allsvenska säsonger: 0.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 2 i superettan.

Tränare: Joakim Persson (sedan 2018).

In: Stojan Lukic, mv, Örgryte, Rasmus Cronvall, f, Varbergs Gif, Alexander Johansson, mf, Tvååker, William Kvist, mf, Mjällby, Tashreeq Matthews, mf, Dortmund, Gustaf Norlin, mf, Skövde, Axel Pettersson, f, Oddevold, Monday Samuel, mf, Thanh Hoa, Robin Tranberg, mf, Dalkurd, Albin Winbo, mf, Tvååker, Jon Birkfeldt, b, Frej, Luke Le Roux, Supersport United, André Boman, mf, Varbergs Gif (avslutat lån), Nils Bertilsson, b, Varbergs Gif (avslutat lån), Liam Munther, mf, Varbergs Gif (avslutat lån).

Ut: Matthew Pyzdrowski, mv, avslutat karriären, Perparim Beqaj, f, Jönköpings Södra, Jakob Bergman, b, Umeå FC, Robin Book, mf, Örebro, Tobias Carlsson, b, Häcken, Nahom Girmai Netabay, mf, Sirius, Philip Ljung, b, Ängelholm (lån hela säsongen), Axel Olsson, mf, Ängelholm, Rebin Asaad, mf, klubb ej klar, Axel Pettersson, f, Ljungskile (lån hela säsongen), William Kvist, mf, Landskrona (lån till sommaren), Erik Zetterberg, mf, Edmonton.

Kommentar: Inför sin historiska första säsong i allsvenskan har Varberg än så länge värvat blygsamt. Mittfältaren Monday Samuel har tidigare i karriären spelat allsvensk fotboll för både Östersund och Helsingborg, och lär bli en viktig kugge. Robin Book, Nahom Girmai Netabay och Perparim Beqaj är tunga avbräck – och nja, som det ser ut nu får Varberg svårt att klara sig kvar i allsvenskan. Kanske kan laget göra några fynd bland klubblösa spelare som är på jakt efter nya kontrakt? Tobias Carlsson är ett tungt tapp.

Örebro SK

Allsvenska säsonger: 51.

SM-guld: Inget.

Placering 2019: 9.

Tränare: Axel Kjäll (sedan augusti 2017).

In: Jake McGuire, mv, Gefle, Andreas Skovgaard, Heerenveen (lån hela säsongen), Alfred Ajdarevic, mf, IFK Värnamo (avslutat lån), Robin Book, mf, Varberg, Isaac Boye Edegware, f, åter från lån, Erik Björndahl, f, Degerfors, Benjamin Hjertstrand, b, Brage, Michael Omoh, mf, åter från lån, David Seger, mf, Sollentuna, Jack Lahne, f, Amiens (lån till sommaren), Nadir Ayéva, Karlslund (avslutat lån).

Ut: Simon Gustafsson, mv, Forward (lån hela säsongen), Adam Bark, mf, Motala AIF, Johan Bertilsson, mf, Degerfors, Rodin Deprem, f, klubb ej klar, Mathias Karlsson, mv, Gais, Yaser Kasim, mf, Erbil, Martin Lorentzson, b, klubb ej klar, Viktor Prodell, f, Ho Chi Minh City, Isaac Boye, f, Ljungskile (lån hela säsongen).

Kommentar: Coronaviruset har skapat några frågetecken för Örebro, precis som för några andra klubbar i allsvenskan. Vad händer med de inlånade spelarna vars kontrakt går ut i sommar? En fråga som har blivit högst aktuell då allsvenskan planeras att dra igång senare än normalt. För Örebro handlar det om Jack Lahnes vara eller inte vara. Anfallaren har hur som helst lånats in från franska Amiens och hoppas få en liknande succé som Carlos Strandberg. Annars då? Jo, Robin Book är en skicklig offensiv mittfältare som säkerligen kommer hitta en plats i Örebro, och Benjamin Hjertstrand har varit eftertraktad efter att ha stått för fina insatser i Brage. Att veteranen Viktor Prodell lämnar ÖSK är ingen överraskning, detsamma gäller Martin Lorentzson. Örebro anno 2020 ser just nu väldigt mycket ut som Örebro 2019. Om det är bra eller dåligt, ja det får tiden utvisa, men det är starkt av ÖSK att locka till sig Erik Björndahl, superettans skyttekung.

Östersunds FK

Allsvenska säsonger: 4.

Placering 2019: 12.

Tränare: Ian Burchnall (sedan juni 2018).

In: Kalpi Outtara, b, ASEC Mimosas, Frank Arhin, mf, Dalkurd, (avslutat lån), Henrik Bellman, mf, Levanger, (avslutat lån).

Ut: Douglas Bergqvist, b, Arka Gdynia, Patrick Kpozo, b, IFK Luleå (lån hela säsongen), Jamie Hopcutt, mf, klubb ej klar, Dino Islamovic, f, Rosenborg, Tom Pettersson, b, Cincinnati.

Kommentar: Ni kan nog turerna vid det här laget. Östersund är efter många om och men kvar i allsvenskan, klubben fick till slut elitlicensen beviljad. Men frågan är vad det är för lag som kommer stå på planen när säsongen drar igång. Redan innan coronaviruset slog till var ekonomin körd i botten och besparingar måste till. Nyckelspelaren Tom Pettersson och viktige anfallaren Dino Islamovic har redan lämnat, och ÖFK kommer säkerligen lyssna på bud på fler av sina spelare. Östersund får förvisso köpa spelare igen – ett tag hade klubben värvningsförbud som ett straff i Saman Ghoddos-härvan – men kassan gapar tom och några pengar till större inköp lär inte finnas.

Källor: Klubbarnas hemsidor, fotbolltransfers.com, transfermarkt.com.