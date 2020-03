Jamie Oliver gör program för karantäntittare

Foto: Arthur Mola/AP/TT

Den brittiske kändiskocken Jamie Oliver kommer att börja laga mat i brittisk tv med tips för tittare som är i karantän hemmavid. I ett nytt program på brittiska Channel 4 kommer Jamie Oliver att tipsa om rätter man kan laga på råvaror som ofta redan finns hemma.

Programmet kommer att heta "Jamie: Keep cooking and carry on", vilket får anses vara en blinkning till det brittiska mottot i krigstid "keep calm and carry on", ungefär "behåll lugnet och fortsätt framåt".

Programmet kommer att sändas varje kväll från och med den 23 mars. Jamie Oliver har varit i blåsväder i Storbritannien då en kedja restauranger som bär hans namn, där han själv ägt en stor del av företaget, gått i konkurs. Men hans kokböcker och tv-framträdanden drar fortfarande in pengar och i fjol rapporterades det att han försöker på nytt med att öppna en restaurang i Dublin.