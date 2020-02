Jan Johansen fortsätter vara hemlig

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jessica Gow/TT

En "Alla flickorna"-stund med Linda Bengtzing, latinpop med Mendez och en ung debutant med en kraftfull poplåt. Så långt är allt som vanligt i Melodifestivalens andra deltävling.

Men det återstår fortfarande att se vad som händer när Jan Johansen tar över efter Thorsten Flinck.

Det är dags för Melodifestivalens andra deltävling i Göteborg, och först ut är debutanten Klara Hammarström med en poppig låt skapad med tanke på de stora arenorna. Den forna tävlingsryttaren valde tidigare att sadla om och satsa på artistkarriären. I "Nobody" sjunger hon om att stå på egna ben. Fartfyllt, men inte lika tuggummipoppigt som man hade kunnat tro när Dolly Style-grundaren Palle Hammarlund är en av låtskrivarna. Efter att tidigare bara ha skrivit musik till Polly, Molly och Holly i Melodifestivalen, ligger han nu bakom tre av årets bidrag.

Teatraliska Thorsten

Få har undgått att Thorsten Flinck blev diskad eftersom han är misstänkt för bland annat olaga hot. Med kort varsel fick förra veckans mellanaktsartist Jan Johansen hoppa in och ta sig an "Miraklernas tid". "Se på mig"-artisten har inte hunnit spela in en egen version av låten än, så det återstår att se om han hänger med i Thorsten Flincks teatraliska uttryck.

Dotter är tillbaka i tävlingen efter sjätteplatsen i deltävlingen 2018. Hennes bidrag "Bulletproof" är en poppig låt med lugnare verser och en refräng med potential att sätta sig på hjärnan. Även Mendez gör comeback. Den här gången tar han med sig Alvaro Estrella och fortsätter att flirta med latintrenden. Den krångliga spanskan i verserna kompenseras med en refräng som varje Mallorcasvensk bör kunna sjunga med i.

Bengtzing återvinner

Linda Bengtzing tävlar med den fartfyllda låten "Alla mina sorger", som inte är helt olik det mesta hon gjort i tävlingen innan. Genom att sjunga låtraden "Alla flickor sa, hur svårt kan det va'" lyckas hon klämma in två av sina tidigare bidragstitlar – så tanken är kanske inte att vara nyskapande.

Även Paul Rey debuterar i Melodifestivalen med en låt i popklassen. Snyggt, enkelt och smidigt – samma känsla på de grabbar som Sverige skickade till Eurovision mellan 2015–2018.

Avslutar gör Anna Bergendahl. Förra året gick hennes "Ashes to ashes" varm på P4, årets "Kingdom come" går i samma stil och bör också bli en hit om lokalradiolyssnarna fortfarande är inne på starka röster och countryinfluenser.