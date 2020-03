Kim Walls arv förs vidare av andra

Fakta

Fonden heter Kim Wall Memorial Fund.

Kim Walls familj, partner och några av hennes vänner driver den tillsammans med International Women's Media Foundation (IMWF), som sköter det praktiska arbetet.

IMWF arbetar för kvinnliga journalister och har vid flera tillfällen sponsrat Kim Walls reportageresor.

Fonden ska årligen dela ut ett resestipendium på 5 000 dollar till en ung, kvinnlig journalist som arbetar i Kim Walls anda. Den första mottagaren var den danska journalisten och forskaren Anne Kirstine Hermann. De två senaste åren har fonden delat ut två stipendier per år.

En viktig del i ansökan är att de som söker ser till att ha en bra försäkring när de ska ge sig ut på reportageresan.

Kim Walls reportage finns samlade på: https://www.rememberingkimwall.com/

Flera andra priser och stipendier delas ut i Kim Walls namn:

Thanks to Scandinavia: The Kim Wall Memorial Scholarship

Overseas Press Club of America: The Kim Wall Best Digital Reporting Award

Graduate School of Journalism at Colombia University: The Kim Wall Scholarship

Foreign Press Association: Kim Wall Special Recognition Award