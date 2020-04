Konstnären Siri Berg är död

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Den svenska konstnären Siri Berg har avlidit i New York, skriver SVT Kulturnyheterna och citerar en dödsruna i New York Times. Siri Berg föddes i Stockholm 1921 och bosatte sig i New York 1940, vid 19 års ålder. Hon arbetade till att börja med inom modebranschen men började fokusera mer på sin konst och hennes första separatutställning ägde rum 1970.

De senaste två decennierna uppmärksammades hennes konst mer och hon ställde bland annat ut på Bonniers Konsthall i Stockholm 2018. Dokumentärfilmaren Sara Jegeman följde henne i filmen "In color", döpt efter en retrospektiv utställning på Fiterman Art Center.

Hennes konst finns representerad på Guggenheim-museet i New York och Moderna museet i Stockholm. Siri Berg blev 98 år.