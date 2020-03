Krisråd i extramöte om virusspridning

Foto: Sandra Lee Pettersson/TT

Regeringens krishanteringsråd möts i eftermiddag för att myndigheterna ska kunna ge sin bild av beredskap och planer gällande coronaviruset.

Efter det träffar statsminister Stefan Löfven (S) ansvariga ministrar och generaldirektörer för att informera sig om läget och rådets bedömning.

Krishanteringsrådet inrättades av regeringen i december 2008 efter kritik mot regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004. Rådet leds av inrikesministerns statssekreterare, Elisabeth Backteman.

I rådet ingår rikspolischefen, säkerhetspolischefen, ÖB, generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år, men rådet kan sammankallas under allvarliga händelser och kriser.

Senast rådet extrainkallades var i samband med de stora skogsbränderna sommaren 2018.