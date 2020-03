Liv mot liv i kampen mot coronakrisen

Fakta

Studier visar att ekonomiska kriser har många negativa hälsoeffekter, framför allt för svaga och utsatta människor. De som drabbas av arbetslöshet får försämrad fysisk och psykisk hälsa. Antalet självmord ökar. De som är mest beroende av sjukvården, äldre och kvinnor, drabbas också negativt eftersom resurserna till sjukvården minskar i dåliga tider.

En studie av Reeves, A., McKee, M., & Stuckler, D. från 2014 publicerad i tidskriften The Lancet behandlar finanskrisen som 2008 drabbade Grekland hårt och beräknas ha lett till 242 fler dödsfall per månad. Majoriteten av dessa berodde på ökad dödlighet relaterad till hjärt- och kärlsjukdomar, nervsjukdomar, psykisk ohälsa, självmord och medicinska felbehandlingar. Värst drabbade var kvinnor och äldre. Under samma tidsperiod minskade dock antalet trafikolyckor.

En annan studie från 2014 behandlar finanskrisen 2008-13 i Spanien, som ledde till ökad dödlighet bland äldre i Spanien. Kvinnor drabbades mer än män. Dödligheten var högre under vintermånaderna. Orsaken till detta var främst minskade resurser i sjukvården, enligt studien av Tarik Benmarhnia, Maria-Victoria Zunzunegui, Alicia Llácer och Francois Béland.

Samtidigt visar några studier faktiskt också att ekonomiska kriser kan ha positiva hälsoeffekter på populationsnivå. De tenderar att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och trafikolyckor. De kan också leda till mindre miljöfarliga utsläpp.

Källa: Professor Joakim Sandberg, verksam vid Göteborgs universitet och universitetet i Groningen