Lopez och Shakira hyllade efter sin show

Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Foto: Seth Wenig/AP/TT

Foto: Charlie Riedel/AP/TT

Jennifer Lopez och Shakira. Och Kobe Bryant.

Halvtidsshowen i årets Super Bowl i amerikansk fotboll blev en uppvisning i dans, sång och fyrverkeri – och en hyllning till den avlidne basketikonen.

Shakira sparkade igång årets stora halvtidsspektakel med sin "She wolf", som gick över i ett sex minuters medley med den colombianska stjärnans största hitlåtar och, till publikens jubel, en egen version av Cardi B:s "I Like It".

Musiken hann inte tystna innan Jennifer Lopez seglade upp ovanför sina dansare och tog de första tonerna till sin "Jenny from the block", inledningen till en låtkavalkad där stjärnan bytte kläder nästan lika ofta som låtar. Fem olika utstyrslar senare avslutade Lopez och Shakira halvtidsshowen tillsammans.

De två var de första kvinnliga latinamerikanska artisterna som fått förtroendet att vara huvudnummer för showen under halvtidsvilan i NFL-finalen – som ses av omkring 100 miljoner tittare bara i USA.

Hedrade Kobe Bryant

Stjärnorna tog chansen att visa upp sitt arv. Shakira hälsade publiken med ett spanskt "hola" och Lopez, vars föräldrar kommer från Puerto Rico, var svept i puertoricansk flagga, som vecklades ut samtidigt som dottern Emme sjöng en rad ur Bruce Springsteens "Born in the USA". Lopez hade tidigare i veckan avslöjat att dottern skulle vara med på scen, som en symbol för den amerikanska drömmen.

Då hade Lopez tillsammans med sin dotter hyllat nyligen omkomne basketlegendaren Kobe Bryant. När de tillsammans sjöng låten "Let's get loud" tonades musiken ner och ett stort kors på fotbollsplanen färgades i gult och lila, Bryants klubb Los Angeles Lakers färger.

Hyllningar från kolleger

Lopez pojkvän, den förre basebollstjärnan Alex Rodriguez, var vän med Bryant, och Lopez hade inför showen sagt att hon skulle hylla basketspelaren, som tillsammans med sin 13 år gamla dotter Gianna och ytterligare sju personer omkom i en helikopterolycka i Kalifornien förra helgen.

– Jag var mitt i repetitionerna när Alex kom fram till mig med tårar i ögonen och sade att "du kommer inte tro vad som precis har hänt". Han var helt förkrossad, sade Lopez tidigare i veckan.

Flera artistkolleger, från Lady Gaga och Pink till Niall Horan och Bette Midler, hyllade showen på Twitter.

"JLo och Shakira och alla gästartister var så fantastiska! Vilken rolig halvtidsshow, jag dansade och log hela tiden. Vilka starka och sexiga kvinnor!", skrev Lady Gaga, som själv uppträdde i halvtidsshowen 2017, på Twitter.