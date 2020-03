Lundqvist ger miljondonation till matbank

Foto: Wong Maye-E/AP/TT

Coronaviruset har slagit hårt mot USA:s ekonomi och många amerikaner går arbetslösa på grund av krisen. New York har varit den hårdast drabbade delstaten i antalet coronavirussmittade i hela landet.

Nu har NHL-laget New York Rangers svenske stjärnmålvakt Henrik Lundqvist, 38, donerat 100 000 dollar – lite mer än en miljon kronor – till stadens matbank Food Bank for New York City.

"Det finns så många som gör så mycket nytta för andra just nu. Jag och min fru Therese blir inspirerade. Vi donerar 100 000 dollar genom Henrik Lundqvist Foundation för att stödja matbanken. De gör alltid ett bra jobb men nu mer än någonsin kommer de att behöva extra stöd för att sätta mat på bordet för de New York-bor som behöver det", skriver Lundqvist på Twitter.

Mer än tre miljoner amerikaner ansökte om arbetslöshetsförsäkring förra veckan, vilket är fyrdubblade rekordsiffror sedan USA:s arbetsmarknadsdepartement började föra sådan statistik 1967, rapporterar New York Times.