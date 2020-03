Lundqvist: Inramningen är ju otroligt viktig

Foto: Andreas Hillergren/TT

Utbrottet av coronaviruset kan innebära att idrottsevenemang i Sverige får avgöras utan publik.

SM-slutspelet kommer dock att spelas – med eller utan åskådare på läktarna.

SM-slutspelet i ishockey kommer att avgöras – även om det blir så att det fattas ett politiskt beslut i Sverige om att stora evenemang ska begränsas eller genomföras utan publik på grund av den ökade risken av smittspridning av coronaviruset.

Då kommer slutspelet – som börjar med åttondelsfinaler på lördag – att avgöras utan publik, enligt SHL:s vd Michael Marchant.

– Tävlingen är ju självklart nummer ett. Vi spelar om en titel, men det vi håller på med är ju på något sätt underhållning och att attrahera publik. Inramningen är ju otroligt viktig för det vi håller på med. Det är klart att det hade varit väldigt speciellt om vi skulle komma dit, men vi hoppas ju inte det, säger Frölundas lagkapten Joel Lundqvist.

Följer myndigheterna beslut

SHL uppger att man kommer att följa myndigheternas eventuella beslut och i Sverige är det Folkhälsomyndigheten som kan begära att allmänna sammankomster begränsas, men det är regeringen som fattar själva beslutet.

Idrottsevenemang över hela världen har ställts in eller avgjorts utan publik på grund av coronavirusets utbrott. I ishockeyvärlden har det internationella ishockeyförbundet IIHF ställt in exempelvis både A- och B-VM för damer och i Danmark och Norge har slutspelen ställts in helt.

Under tisdagen höjde Folkhälsomyndigheten risken för allmän smittspridning till mycket hög. Över 320 personer har smittats av det nya coronaviruset.

"Allmän hygien"

I NHL har klubbarna stängt omklädningsrummen för medier och samma beslut har även SHL-klubben Skellefteå fattat. Frölunda har inte infört några speciella restriktioner på grund av virusutbrottet.

– Det är allmän hygien vi är noga med. Tvätta händerna och inte hälsa på folk. Utöver det är det inget extra. Många har familjer och lever ett så kallat vanligt liv utanför också, men det är klart att man läser och följer utvecklingen hela tiden, säger Joel Lundqvist efter 3–0-segern borta mot Malmö i den näst sista grundserieomgången av SHL.

Lundqvists Frölunda avslutar grundserien hemma mot Djurgården på torsdag, men det regerande mästarlaget kan inte längre nå en direktplats till en SM-kvartsfinal. Frölunda får därmed inleda slutspelet med en åttondelsfinal hemma på lördag och där väntar antingen Malmö eller Växjö.