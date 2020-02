Foto: Ralph Arvesen/Wikimedia/TT

Den egensinnige kanadensiske singer-songwritern Mac DeMarco kommer till Way Out West i sommar, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Klar är även den brittiske dj:n Floating Points.

Bland festivalens dragplåster i år finns The Strokes, Robyn, Bon Iver, Khalid och FKA Twigs. Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 13–15 augusti.