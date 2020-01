Madonna ställer in – för tionde gången

Foto: Evan Agostini/AP/TT

För tionde gången tvingas Madonna ställa in en konsert under sin pågående världsturné, skriver The Independent.

Den 61-åriga popdrottningen skulle den 27 januari ha inlett den första av 15 konserter i London. I ett uttalande som har mejlats ut till fans skriver Madonna att hon är "djupt ledsen" att behöva ställa in den första av dessa spelningar.

"Som ni alla vet har jag skador som har plågat mig ända sedan turnén började, men jag måste lyssna på min kropp och sätta min hälsa först".

Hon meddelar även att nästföljande konsert två dagar senare kommer att hållas som planerat.

Under turnén har Madonna på Instagram förklarat att hon lider av flera skador, däribland en ledbandsskada, som orsakar svåra smärtor.