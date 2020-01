Mild vinter kan ge chans att se fler fåglar

Fakta

Du kan göra räkningen när som helst mellan fredagen 31 januari och måndagen 3 februari. Det räcker med att räkna vid ett tillfälle.

Om du räknar vi flera tillfällen, rapportera då in det tillfälle då du fick högst antal fåglar. Rapporteringen kan göras via www.vinterfaglar.se eller via post på ett särskilt rapportkort.

Du kan skriva in antalet fåglar direkt i Birdlife Sveriges app. I appen finns också bilder på de vanligaste fåglarna som kan dyka upp vid fågelboet.

Tycker du att det är för svårt att räkna? Ta en bild på fåglarna och räkna i efterhand.

Källa: Birdlife Sverige