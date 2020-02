Krisdrabbat flygbolag drar ner på trafiken

Foto: Ole Berg-Rusten /NTB/ TT

Flygförbudet för Boeings olycksdrabbade 737 Max-plan har stått även Norwegian dyrt. Det norska flygbolaget går back för tredje året i rad, och för fjärde kvartalet är siffrorna sämre än väntat. Trafiken ska minska ännu mer än vad tidigare sagts.

Norwegian redovisar ett minus för förra året på 1,6 miljarder norska kronor.

"Siffrorna för 2019 påverkades negativt av utmaningarna med Boeings 737 Max-flyg samt Rolls-Royce-motorerna på bolagets Dreamliner", skriver Norwegian.

Under fjärde kvartalet blev underskottet 1,9 miljarder norska kronor. Det är en rejäl förbättring jämfört med samma period 2018, då bolaget gick 3 miljarder kronor back. Men marknaden hade väntat sig bara 1,35 miljarder i förlust, enligt en enkät från företaget Refinitiv.

Nedlagda linjer

737 Max-serien, som Norwegian beställt ett antal av, har globalt flygförbud efter två katastrofala krascher som krävde sammanlagt 346 liv.

Skandalen bidrog till att den amerikanska flygjätten nyligen redovisade förlust för ett helår för första gången sedan 1997.

Norwegian har lagt ned ett antal rutter på senare tid, bland annat alla långdistanslinjer till USA och Thailand från Sverige och Danmark. Och i årsrapporten aviseras att kapaciteten ska fortsätta minska i ännu högre takt än tidigare sagt. Enligt måttet ASK (available seat kilometres) ska trafiken minskas med 13–15 procent under 2020, jämfört med tidigare beräknade 10 procent.

Putsar miljöimage

Huruvida den omtalade "flygskammen" bidragit till motvinden går inte Norwegian in på i sin rapport. Men företaget försöker putsa sin miljöimage, och framhåller att en "yngre och mer bränsleeffektiv flygflotta" bidrar till mindre utsläpp än branschsnittet.

Norwegian skriver också att sedan kunderna i december, via samarbete med företaget Chooose, fick möjlighet att koldioxidkompensera sitt klimatavtryck har 123 000 passagerare utnyttjat den möjligheten.