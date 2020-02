Mohombi: Väldigt viktigt att gå till final

Foto: Pontus Lundahl/TT

Mohombi och låten "Winners" är den stora förhandsfavoriten i Melodifestivalens tredje deltävling.

Men han vill inte ta ut segern i förskott.

Mohombi framför låten "Winners" under lördagens deltävling i Luleå – och enligt förhandsspekulationerna har han god chans att bli en av kvällens vinnare.

Hos spelbolagen ger in insats på Mohombi minst pengarna tillbaka, dessutom toppade han Melodifestivalklubbens publikundersökning efter det första genrepet.

Men själv är han förvånad över favoritskapet.

– Är det så? Wow! Det känns bra, men det blir ju lite press. Jag tänker inte så mycket på det, varje gång jag går upp på scenen är det som att trycka på "reset", säger Mohombi.

"Allting kan hända"

Förra året gick han direkt till final med låten "Hello". Nu hoppas han på en framgångsrepris.

– Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag bor ju i Stockolm så jag vill gärna åka hem, säger Mohombi och skrattar.

Genrepspublikens näst största favorit blev Anis Don Demina, som tävlar med bidraget "Vem e som oss". Han fick 29 procent av rösterna, medan Mohombi fick 30 procent.

Men Youtubeprofilen vill själv inte spekulera i hur det kommer att gå när tittarna får säga sitt.

– Bollen är rund, det är Melodifestivalen, allting kan hända. Det är omöjligt att svara på och jag brukar alltid ha fel i mina gissningar, säger Anis Don Demina.

Publiken svek

Faith Kakembo och hennes ballad "Crying rivers" har klättrat på favoritlistorna sedan artisterna började repetera i Luleå. Hon har dessutom hyllats av kritkerna. Låten är bland annat skriven av Jörgen Elofsson, som tidigare har samarbetat med Britney Spears och Westlife.

– Det känns jättekul att folk uppskattar låten, jag försöker bara leverera den så bra jag kan, säger Faith Kakembo.

Men enligt Melodifestivalklubbens undersökning fick hon bara sex procent av genrepspublikens röster.

Mariette och hennes bidrag "Shout it out" är först ut under lördagens deltävling. Det är fjärde gången hon tävlar i Melodifestivalen. De tre tidigare gångerna har hon tagit sig direkt till final, men den här gången finns det inget starkt favoritskap inför deltävlingen.

TT: Hur reagerar du om du inte tar dig vidare?

– Jag är här för att jag måste få ut den här låten. Men hur reagerar jag? Jag är så nöjd med låten och numret redan, men jag vill till final, säger hon.