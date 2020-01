Nära åtta miljarder kronor saknar arvingar

Fakta

Under 2018 fick Allmänna arvsfonden in 1 690 ärenden där arvingarna saknades. I 1 066 av dessa fall fanns ett testamente, och i 657 av dessa fick Allmänna arvsfonden ta del av arvet (helt eller delvis). Sammanlagt kom 672 miljoner kronor in i fonden. Det var mindre än 2017, då drygt 800 miljoner kom i till fonden.

Källa: Regeringens redogörelse för Allmänna arvsfonden 2018 till riksdagen