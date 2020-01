NBA hyllade Kobe Bryant

Foto: Reinhold Matay/AP/TT

Den nordamerikanska basketligan NBA var i chock efter legendaren Kobe Bryants död i en helikopterolycka, men beslutade att söndagens åtta matcher trots allt skulle spelas.

Samtliga söndagens NBA-matcher inleddes med antingen 24 tysta sekunder eller att lagen inledde med 24 respektive åtta sekunders symboliska spelavbrott, de nummer Bryant spelade med under sina NBA-år, från 1996 till 2016.

Före matcherna undrade flera spelare hur de skulle kunna koncentrera sig på att faktiskt utöva sin sport,

– Det här är större än bara att våra hjältar och personer som vi ser upp till dör. Det här går djupare. Jag vet inte hur vi ska förväntas spela i kväll, sade Portlands Damian Lillard innan lagets segermatch mot Indiana, där han själv sedan satte 50 poäng.

– Tränaren (Terry Stotts) sade att Kobe var den tuffaste som någonsin spelat basket och att vi skulle hylla honom genom att spela tufft. Det var Kobe vi tänkte på. Han är vår hjälte, det är en riktigt sorglig dag.

"Vi är alla Lakers"

Los Angeles Lakers, den klubb Bryant representerade i 20 år, hade spelledigt under söndagen, men lokalkonkurrenterna Clippers spelade, på bortaplan i Orlando.

– Vi är ett lag från Los Angeles och vi vet vilken historia LA och Kobe delar. Det är en stor sorg, sade Clippers Kawhi Leonard, vars tränare kämpade mot tårarna när han mötte journalisterna.

– Vi är alla Lakers just nu. Han var en sådan fantastiskt bra motståndare. Det är det man vill ha i idrotten. Han hade det där speciella dna:et som väldigt få idrottsmän har, som Tiger Woods och Michael Jordan.

Michael Jordan sörjer

De två, Jordan och Woods, gick båda ut med kondoleanser på söndagen.

"Jag är i chock över den tragiska nyheten om Kobe och (dottern) Giannas bortgång. Ord kan inte beskriva min smärta. Jag älskade Kobe – han var som en bror för mig", skriver Jordan i ett uttalande.

Woods, som spelade en tävling i San Diego på söndagen, fick inte dödsbudet förrän efter han hade gått runt sina 18 hål. Caddien Joe LaCava höll medvetet inne med nyheten.

– Jag växte upp som ett Lakers-fan, och har varit det hela livet, och han var en av deras största spelare, sade Woods, som under åren ofta tränade ihop med Bryant.

Dallas pensionerar tröja

Madison Square garden i New York färgades i Lakers färger guld och lila inför mötet mellan New York och Brooklyn och Dallas Mavericks, Los Angeles kanske största rival under de år Bryant dominerade, meddelade att de kommer att pensionera hans nummer 24.

"Kobes arv överskrider alla gränser inom basketen, och vår klubb har beslutat att nummer 24 aldrig mer ska användas av en spelare i Dallas", skriver klubbägaren Mark Cuban i ett uttalande.

Kobe Bryant omkom under söndagen i en helikopterkrasch i Kalifornien. Nio personer dog i olyckan, bland dem Bryants 13-åriga dotter Gianna.