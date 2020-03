Ohios primärval ställs in

Foto: Gene J. Puskar/AP/TT

Ohios guvernör Mike DeWine säger att primärvalen som skulle hållas i delstaten under tisdagen, lokal tid, inte kommer att genomföras på grund av den risk som coronaviruset medför, rapporterar CNBC News.

"Att genomföra ett val i morgon (tisdag) skulle tvinga valarbetare och röstare att utsätta sig för en oacceptabel hälsorisk", skriver DeWine på Twitter.

DeWine har tidigare försökt få valet uppskjutet till i juni, men har fått nej av en domstol.

Ohio är en av fyra amerikanska delstater som har primärval inplanerat under tisdagen. De tre andra – Florida, Illinois och Arizona – uppges genomföra sina primärval som planerat.

Nyligen har USA:s smittskyddsmyndighet CDC gått ut med rekommendationer om man ska ställa in alla sammankomster med mer än 50 deltagare under kommande åtta veckor. Och så sent som på måndagen, lokal tid, sade president Donald Trump att människor inte bör samlas i grupper om fler än tio personer.