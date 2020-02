Örebro SK lånar dansk mittback

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Örebro SK lånar danske mittbacken Andreas Skovgaard från Heerenveen under den kommande allsvenska säsongen.

"Under vintern har vi sökt efter en försvarare som kan komma in och förstärka vår trupp. Vi har följt Andreas sedan hans tid i Nordsjälland och är väldigt glada att kunna presentera honom som ÖSK-spelare. Han är en vänsterfotad mittback som har sina styrkor i sitt passnings- och positionsspel. Andreas har spelat matcher regelbundet under säsongen och är redo för matchspel direkt. Avtalet gäller till en början lån under 2020 men med en köpoption under låneperioden", säger managern Axel Kjäll i ett pressmeddelande.