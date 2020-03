Nilsson fixade kvalenergi i sista stund

Foto: Adam Ihse/TT

Jumbolaget Oskarshamn har förlorat tolv raka matcher i SHL.

Henrik Nilssons kvitteringsmål med en sekund kvar av den tredje perioden blev ändå en vitamininjektion att ta med sig till det kommande kvalspelet.

Tre förluster och ett snitt på 0,33 mål framåt per match – vecka 9 år 2020 kommer med all säkerhet inte att få någon framskjuten plats i Örebros historiebok. Borta mot jumbolaget Oskarshamn gällde det först och främst att hitta effektiviteten om hoppet om en direktplats till kvartsfinalspelet skulle finnas kvar. I den inledande perioden upptäckte Sakari Salminen att det var tät trafik framför Oskarshamns kasse, kastade iväg en lös puck mot mål och när returen kom höll sig lagkamraten Ryan Stoa framme och petade in pucken.

Nilsson ville annat

Ryan Stoas mål såg länge ut att räcka till tre poäng. Sent omsider ville dock Oskarshamns back Henrik Nilsson något annat. Hemmalaget drog på sig utvisningar och såg uträknat ut i matchens slutskede, men när matchklockan visade 59.59 kom kvitteringen.

– Pucken studsade i sargen, sedan tänkte jag mest att jag skickar in den på kassen. Den tar vi alla dagar i veckan, säger Nilsson om sin fullträff.

Matchen avgjordes på straffar och där säkrade Örebro två poäng, men en tappad poäng innebär att närkingarna nu har sex poäng upp till en direktplats till kvartsfinal.

Kvalspel väntar

Nykomlingen Oskarshamns enda möjlighet att säkra en andra säsong i svensk ishockeys finrum är via det kvalspel som inleds i slutet av denna månad. Smålandslaget har fyra omgångar på sig att åter bli ett vinnande lag innan kvalet startar.

– Oavsett om vi vinner eller förlorar, prestationen är det viktiga att ta med oss, säger Henrik Nilsson.

Våren 2016 spelade Henrik Nilsson i dåvarande jumbolaget Karlskrona. Laget samlade mod till kvalet och säkrade nytt SHL-kontrakt. Oskarshamns läge nu är i mångt och mycket detsamma som Karlskronas läge var då – nykomling på jumboplats som ska ställas mot ett allsvenskt lag som vunnit mycket. Henrik Nilsson är väl medveten om skillnaden mellan seriematcher i SHL och kvalmatcher där allt ställs på sin spets.

– För min del känns det extremt skönt att jag vet vad som väntar. Jag hoppas kunna sprida min erfarenhet till nytta för mina lagkamrater, säger han.