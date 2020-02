Pamela Anderson separerar – efter 12 dagar

Foto: AP/TT

Skådespelerskan och modellen Pamela Anderson separerar från filmproducenten Jon Peters, rapporterar Hollywood Reporter.

Paret gifte sig så sent som den 20 januari under en privat ceremoni på en strand i Malibu i Kalifornien. De har ännu inte hunnit skicka in vigselbeviset.

"Vi tar en paus från varandra för att känna efter vad vi vill ha ut av livet och av varandra. Livet är en resa och kärlek är en process. Med det allmängiltiga faktumet i åtanke har vi ömsesidigt beslutat att skjuta upp formaliseringen av vårt äktenskap", skriver Pamela Anderson i ett uttalande till tidningen.

Paret dejtade för första gången för 30 år sedan och återförenades för några månader sedan, efter att Anderson flyttat hem till USA från Marseille där hon bodde tillsammans med den franska fotbollsspelaren Adil Rami.

Både Pamela Anderson och Jon Peters har ytterligare fyra äktenskap bakom sig. Anderson har varit gift med stjärnor som Tommy Lee och Kid Rock och Peters har haft ett tolv år långt förhållande med Barbra Streisand.