Prisad iransk regissör riskerar fängelse

Foto: Francois Mori/AP/TT

För bara några dagar sedan vann den iranske regissören Mohammad Rasoulof Guldbjörnen på Berlins filmfestival för sin film "There is no evil". Nu har iranska myndigheter kallat honom till att avtjäna ett ettårigt fängelsestraff, skriver Variety.

Rasoulofs advokat säger till nyhetsbyrån AP att regissören inte kommer att överlämna sig till myndigheterna och att beslutet kommer att överklagas.

Mohammad Rasoulof är en av Irans mest framstående regissörer, men hans filmer är förbjudna att visas i landet. 2011 dömdes han till sex års fängelse och 20 års yrkesförbud efter misstankar om regimkritisk propaganda. Fängelsedomen hävdes dock senare.

När Guldbjörnen delades ut i helgen var regissören inte på plats i Berlin. Han tillåts inte lämna Iran och priset mottogs i stället av hans dotter. "There is no evil", som spelades in i hemlighet, handlar om dödsstraffet i Iran och skildrar vilka moraliska dilemman personer som har utsetts att utföra avrättningar ställs inför.