Rally Sweden ställer in historiska klassen

Foto: Daniel Kihlström

Den milda vintern ställer till problem för Rally Sweden. Nu ställs den historiska klassen in för att säkra sträckorna för huvudklassen.

Det har fallit snö i Värmland de senaste dagarna. Och SMHI talar om kallare väder under tiden fram till start. Men arrangörerna av Rally Sweden är bekymrade. Och i går fattades därför beslutet att den historiska klassen stryks.

"Vi fortsätter att undersöka alla möjliga sätt för att se till att rallyt kan genomföras", säger Rally Swedens VD Glenn Olsson på rallyts hemsida.

Inspektion i veckan

Internationella bilsportförbundet (FIA) kommer i veckan att göra en inspektion på plats av sträckorna. Arrangörerna har ändå goda förhoppningar att den kyla som prognoserna utlovar ska räcka för att ge tillräckligt hårda och fasta vägar.

"Vi känner oss lugna med att om vädret utvecklas enligt prognoser ska vi kunna genomföra tävlingen utan problem", skriver Glenn Olsson i ett mejl till TT.

Och SMHI ger stöd åt förhoppningarna.

– Det är kalluft som dominerar nu fram till helgen. Och in i nästa vecka kan det bli lite åt det kyligare hållet, säger Henrik Reimer, jourhavande meteorolog på SMHI.

– Det är ett lågtryck som ska passera. Beroende på vilken bana det tar kan det också komma mer eller mindre nederbörd. Det är lite osäkert.

Saknades snö

Senaste gången som Rally Sweden fick ställas in för att det saknades snö var 1990. 2016 var det också stora väderproblem och man beslutade att korta rallyt och stryka flera sträckor. Det historiska rallyt har också vid tillfällen ställts in eller kortats. Så sent som förra året ströks två sträckor för att säkra underlaget för WRC-klassen.

Och det finns inget ont som inte har något gott med sig.

"2018 hade vi så mycket snö att publiken knappt tog sig ut på sträckorna, i år blir det enklare. Med mindre snökanter kommer det bli ett ruskigt snabbt rally vilket i sig höjer upplevelsen för publiken", säger Glenn Olsson.