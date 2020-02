Riksrevisionen: Rut-avdraget betalar sig inte

Fakta

Rutavdraget för hushållstjänster har blivit populärt sedan det infördes 2007.

Syftena med avdraget var att omvandla svarta jobb till vita och att få rutköpare att arbeta mer på sina vanliga jobb genom att göra det möjligt för dem att köpa städning hemma.

Det ska också ge fler enkla jobb som invandrade kan ta.

Ett hushåll som köper städning, rengöring eller tvätt i bostaden får dra av halva arbetskostnaden. Den står skattebetalarna för genom att rutföretagen får halva kostnaden betald av staten.

Förra året, 2019, köptes rut-tjänster för över omkring 11,5 miljarder kronor, vilket gav hushållen som köpte dem en skattereduktion på knappt 5,7 miljarder kronor.

Mer än en tredjedel, 2,2 miljarder kronor, dras av i hushåll i Stockholms län.

I Västra Götaland respektive Skåne uppgick avdragen preliminärt till 875 respektive 786 miljoner kronor.

Rutavdragen avsåg ursprungligen i huvudsak städning i hemmet, men fler tjänster har tillkommit. Det är bland annat it-tjänster i hemmet, reparation av vitvaror, trädgårdsarbete och flyttjänster.

I juli 2019 höjdes taket för avdrag tillbaka till 50 000 kronor per person. En utredning har på uppdrag av regeringen föreslagit att ta in ännu fler tjänster samt höja taket till 75 000 kronor per person och år.

För att slå i det taket måste en person köpa tjänster, till exempel städning, för 150 000 kronor per år.

Källa: Skatteverket