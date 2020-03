Så har viruset påverkat kultur- och nöjeslivet

Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Stora evenemang runt om i världen har skjutits upp eller ställts in på grund av coronavirusets spridning.

Här är en del av de kultur- och nöjeshöjdpunkter som påverkas av smittan.

Festivaler

Filmfestivalen i Peking: Filmfestivalen var planerad att äga rum mellan den 19 och 26 april, men har nu skjutits fram på obestämd tid. Beslutet var väntat, bland annat eftersom en stor del av landets biografer varit stängda sedan i januari med anledning av coronaviruset.

SXSW: Multimediafestivalen Sout by southwest skulle ha arrangerats 13–22 mars, men ställs in helt i år. Borgmästaren i Austin, där festivalen årligen äger rum, har förklarat att katastrofläge råder. "Stadshuset har ställt in SXSW, och vi följer stadens direktiv", har arrangörerna sagt i ett uttalande. Ett flertal svenska band och artister, bland andra Arre! Arre!, Sarah Klang, Cobrah, Shitkid och Sofia Talvik, skulle ha uppträtt på festivalen.

Hong Kong Arts Festival: 120 olika framträdanden var planerade på Hongkongs största konstevenemang som i fjol lockade 90 000 besökare, men det ställdes in kort efter att viruset hade börjat spridas. Veckan innan det ställdes konstmässan Art Basel, som också skulle vara i Hongkong, in.

Schweiz internationella filmfestival och forum för mänskliga rättigheter: Festivalen ställdes in, precis som Think Cinema Lausanne och Greklands dokumentärfilmsfestival i Thessaloniki. Även Udine Asian Film Festival är uppskjuten.

Tv-inspelningar och filmproduktion

"No time to die": Världspremiären för den nya James Bond-filmen var planerad till april i år, men skjuts nu upp till november. Orsaken är att biografer, framförallt i Kina, håller stängt med anledning av coronaviruset. Att släppa filmen i april är att äventyra biljettintäkter man inte vill missa.

"The amazing race", Skottland: Inspelningarna av det amerikanska jätteprogrammet var i full gång i Skottland när hela filmteamet kallades hem. När seriens inspelningar återupptas är oklart.

"Mission impossible", Italien: Den tre veckor långa inspelningen i Venedig var tänkt att bli en av de första för filmen, som ska ha premiär i juli nästa år. Det är oklart om det leder till en försening av premiären.

"Bachelorette", Italien: Den amerikanska realityserien var tänkt att delvis spelas in i Italien, men de planerna har nu ändrats.

"Postkodmiljonären", Sverige: Efter att Rickard Sjöberg varit på Italiensemester sattes han i karantän, vilket gjorde att inspelningarna av programmet fick skjutas upp.

"What remains", Finland: Familjen Skarsgårds film, en samproduktion med kinesiska intressenter som skulle regisseras av Ran Huang, fick lov att ställa in sina inspelningar i Finland. Om filmen blir av över huvud taget är oklart.

Mässor och konferenser

Bokmässan Livre Paris, Frankrike: Skulle ha ägt rum 20–23 mars, men sedan den franska regeringen beslutat att ställa in alla evenemang med fler än 1 000 besökare ställdes den in. Mässan i Paris återkommer i stället 2021.

Barnboksmässan i Bologna, Italien: En av världens största barnboksmässor skjuts upp. 30 mars blir i stället den 4 maj. Mässan har drabbats av avhopp på grund av framflyttningen. Det amerikanska bokförlaget Simon & Schuster har meddelat att de inte kommer att ha någon personal på plats under mässan, som lockar 30 000 besökare årligen.

Game Developers Conference, USA: Efter att tunga aktörer inom spelbranschen, så som Facebook, Blizzard och Microsoft, dragit sig ur så bestämde sig arrangörerna för att skjuta upp den årliga spelutvecklingskonferensen i San Fransisco som skulle ha ägt rum den 16 mars.

Bokmässan i Leipzig, Tyskland: Landets näst största bokmässa, som skulle ha arrangerats den 12–15 mars ställs in och inget nytt datum är satt.

Doha filminstituts Qumra-workshops, Qatar: Höjdpunkten för nytt arabiskt filmskapande tvingas också att ställa in på grund av coronaviruset. De 46 filmprojekt som genom föreläsningar och handledning skulle ha lyfts till nya nivåer, kommer att stödas på annat sätt, meddelar arrangören.

Konserter och galor

BTS-konserter, Sydkorea: Bandet skulle ha gjort fyra spelningar i Seoul i april. Ungefär 200 000 BTS-fans väntades gå på konserterna, som ställdes in.

Green Day-konserter, Asien: Bandet skulle ha inlett sin Asienturné i Singapore i mars, men den spelningen och alla andra i området är uppskjutna på obestämd tid. Det är oklart om Green Day kommer att fullfölja resten av turnén som bland annat ska gå till Stockholm.

Stormzy-konserter, Asien: Den brittiska rapparen skulle ha hållit i konserter i Asien i mars och april under sin världsturné, men ställde in.

Göteborgs symfoniker, Japan: Den första konserten i en två veckor lång turné skulle ha genomförts den 28 februari, men alla konserter i landet ställdes in och orkestern fick åka hem.

Hongkongs filmgala: Motsvarigheten till Oscarsgalan har skjutits upp på grund på obestämd tid. Viruset hade redan då slagit hårt mot Hongkongs filmindustri, med kraftigt minskande filmintäkter. Det började med att filmpremiärer ställdes in i Kina. Några drabbade filmer är "Vanguard" – med Jackie Chan som dragplåster – "Detective Chinatown 3, "Sonic the Hedgehog" och "Lost in Russia".

Museum, parker

Louvren, Frankrike: Världens mest besökta museum har hållit stängt sedan den 1 mars, då de anställda röstade för att hålla museet stängt. I fjol tog Louvren emot 9,6 miljoner besökare.

Disneyparker, Kina och Japan: Nöjesparkerna med Disneytema i Tokyo har hållit stängt och gapar ännu tomma fram till åtminstone 15 mars. Samtidigt håller flera nöjesinstitutioner, exempelvis Disneyland i Shanghai och Cirque du Soleil i Hangzhou, stängt på obestämd tid.