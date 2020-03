Silfverberg tvåmålsskytt vid Anaheimförlust

Foto: Alex Gallardo/AP/TT

Jakob Silfverberg storspelade och var inblandad i nästan allt som Anaheim presterade mot Minnesota.

Men trots två mål och en assist slutade det med en 4–5-förlust för Anaheim.

Det var många svenskar som skrev in sig i protokollet när Anaheim tog emot Minnesota i NHL-ishockeyn.

Rickard Rakell noterades för tre assist, varav två till Jakob Silfverbergs mål. Silfverberg, som i och med målen har gjort 20 den här säsongen, inledde matchens målskytte drygt halvvägs in i första perioden. Slarvigt försvarsarbete från Minnesota gjorde att Rakell lyckades nå pucken i offensiva hörnet. Han passade snabbt in till Silfverberg, som stoppade upp pucken och sedan snabbt sköt in 1–0 via stolpen.

Rask blev målskytt

Minnesota svarade snabbt och kunde gå till periodvila med 2–1-ledning. Efter kvittering i andra av Danton Heinon kunde Silfverberg ordna ledning igen med knapp fem minuter kvar av perioden, ännu en gång framspelad av Rakell.

Även denna gång kom Minnesota igen. Victor Rask gjorde sitt femte mål för säsongen när han knappt två minuter in i tredje kvitterade. Rask lyckades få fatt i pucken vid mittplan, skrinnade snabbt fram och avslutade på egen hand. Därefter lyckades Minnesota återigen ta ledningen.

Djoos första Anaheimmål

Men ett fint svenskt samarbete räddade poäng åt Anaheim. Även denna gång var det Rakell och Silfverberg som hittade varandra. Men den här gången spelade Silfverberg fram till Christian Djoos, som fick göra sitt första mål i Anaheimtröjan, och sitt första för säsongen. Målet som innebar 4–4 kom i slutminuterna när Anaheim tagit ut målvakten och pressade på för kvittering. Resultatet stod sig till slutsignalen.

I förlängningen var det Minnesotas Kevin Fiala som fick avsluta. Fyra minuter tog det innan han satte det avgörande målet i powerplay.