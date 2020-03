Sofie Hodén blev årets farmare

Foto: Daniel Ohlsson/TV4

Två kvinnliga deltagare stod mot varandra i finalen av TV4:s "Farmen". TIll slut var det Sofie Hodén som stod som segrare efter att ha huggit itu en trädstam snabbare än konkurrenten Johanna Ågren.

– Jag är så stolt över mig själv, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är mållös. Man har varit på den här gården och kämpat och slitit, säger Sofie Hodén i programmet.

Hon har under säsongen varit med i en stark pakt med bland andra deltagaren Jens Rönnqvist, en vänskap som dock började knaka i fogarna under de sista veckorna. Jens Rönnqvist slogs ut under finalveckan och Sofie Hodén blev den som fick lämna programmet med prissumman på 500 000 kronor.