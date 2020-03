Strömhopp från festival efter virusoro

Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Först ställde mediegiganter som Netflix och Facebook in på grund av oro för coronaviruset. Nu börjar strömhoppen från artisterna som skulle ha varit med på festivalen South by Southwest, SXSW, i USA.

Enligt NME har Beastie Boys, Ozzy Osbourne och Nine Inch Nails ställt in sin medverkan på den kreddiga festivalen i Austin. Det är andra gången de senaste två månaderna som Osbourne ställer in av hälsoskäl. Den 71-årige musikern tvingades ställa in den nordamerikanska delen av sin världsturné i februari för att få behandling för Parkinsons sjukdom.