Svensk i centrum i "största" spionkomplotten

Regeringar världen över använde under flera årtionden krypteringsutrustning från ett schweiziskt företag – som i hemlighet ägdes av USA och Västtysklands underrättelsetjänster.

Bakom det som beskrivs som en av de största spionkupperna som genomförts stod en svensk uppfinnare. Och Sverige uppges ha känt till verksamheten.

Det är den amerikanska tidningen The Washington Post , det tyska public service-bolaget ZDF och Schweiz dito SRF som avslöjar vad de beskriver som en av de mest välbevarade hemligheterna från det kalla kriget.

I ett av många dokument som uppdagats beskriver den amerikanska underrättelsetjänsten CIA det som århundradets största underrättelsekupp:

"Utländska regeringar betalade stora pengar till USA och Västtyskland för förmånen att få sin hemligaste kommunikation läst av minst två (och möjligen så många som fem eller sex) andra länder."

Kännedom innan kriser

Under årtiondena efter andra världskrigets slut började det schweiziska företaget Crypto sälja krypteringsutrustning till omkring 120 länder. Bland kunderna fanns Iran, Pakistan, Indien, militärjuntor i Sydamerika och Vatikanstaten.

Vad kunderna inte kände till var att leverantören i hemlighet hade köpts upp av CIA och Västtysklands motsvarighet BND genom en stiftelse i Liechtenstein. Och att all utrustning riggats för att de skulle kunna läsa alla krypterade meddelanden som skickas.

Under 1980-talet rapporteras ungefär 40 procent av all utländsk kommunikation som USA samlade in i underrättelsesyfte. På så vis ska de ha haft förhandskunskap om politiska mord i Sydamerika och insyn bakom kulisserna vid stora kriser som till exempel gisslankrisen på USA:s ambassad i Teheran 1979, Iran-Irak-kriget och Falklandskriget 1982.

Det berättas hur USA:s president Ronald Reagan var nära att röja den omfattande spionverksamheten i ett tal 1986. Ett bombdåd hade ägt rum på ett diskotek i Västtyskland, två amerikanska soldater fanns bland de döda och Reagan pekade ut Libyen som ansvarigt – med direkt hänvisning till krypterad kommunikation mellan Tripoli och den libyska ambassaden i Östtyskland.

Svensk "störste spionen"

Handlingarna visar också att Sverige var ett av åtminstone fyra länder som kände till massavlyssningen, eller tog emot underrättelseuppgifter från den.

Flera svenskar var också i högsta grad involverade i komplotten. Den svenske kryptologen och entreprenören Boris Hagelin grundade Crypto och hade inlett ett samarbete med USA sedan han vistats där vid andra världskriget. Han blev mångmiljonär på försäljningen av krypteringsutrustningen, vilket också berättats i en bok av Sixten Svensson som släpptes 2016.

– Han var väldigt förtegen. Men flera gånger sade han "Det är väldigt synd att jag inte kan berätta vad jag gjort under livet. Då skulle ni tro att jag var världens största spion". Och det var han ju också, säger Svensson, som var Hagelins svåger, till Ekot i Sveriges Radio.

Enligt de nya avslöjandena anlitade CIA också en svensk professor till Crypto på rekommendation från svenska underrättelsemyndigheter.

Kräver utredningar

Schweiz regering har beordrat en utredning av fallet och många kritiska röster har höjts efter avslöjandena, som anses drabba landets rykte som ett tillförlitligt och opartiskt land.

Schweiz har "stått värd för en underrättelsetjänst för kvasiallierade", skriver dagstidningen Tribune de Genève i en ledare, enligt AFP. Där förs det fram att schweiziska tjänstemän måste ha gett åtminstone ett passivt medgivande.

Flera politiska partier kräver en fullskalig utredning av alla nya uppgifter.

– Händelserna i fråga började 1945 och är svåra att rekonstruera och tolka i dag, säger Carolina Bohren, talesperson vid Schweiz försvarsdepartement, enligt AFP.

Företaget Crypto upplöstes 2018 och dess tillgångar köptes av två nya företag, varav det ena ägs av en svensk investerare. Bägge företagen svarar The Washington Post, ZDF och SRF att det inte finns några underrättelsekopplingar i dag. Den svenska investeraren säger att uppgifterna kommer som en överraskning och att de ska utredas.

Schweiziska myndigheter drog nyligen in exportlicensen för det svenskägda bolaget.

Utrustning från Crypto uppges användas i minst ett tiotal länder i dag.