Tillströmning till a-kassan

Foto: Henrik Montgomery/TT

De nya generösare reglerna för a-kassan har fått allt fler att ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

"Vi har haft en enorm tillströmning av nya medlemmar, över 20 000, och märker också av en ökad arbetslöshet. Många vill kunna känna sig trygga med att de kan få a-kassa nu när allt är så osäkert", säger Katarina Bengtson Ekström, chef för Akademikernas a-kassa i ett pressmeddelande.

Ansökningarna om ersättning ökade i mars med 30 procent, mot februari månads siffror.

Enligt de nya tillfälliga reglerna krävs bara tre månaders medlemskap i en a-kassa under perioden mars till december 2020 för att kunna få ersättning, mot tidigare tolv månader. Arbetsvillkoret sänks från lägst halvtid, 80 timmar, per månad under sex månader till lägst 60 timmar per månad. Karensdagarna är under året slopade och taket för hur mycket man kan få i a-kassa har höjts.