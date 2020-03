Trump har talat med Xi Jinping om corona

Foto: Susan Walsh/AP/TT

USA:s president Donald Trump har pratat med Kinas president Xi Jinping om hur coronakrisen utvecklar sig. Länderna måste samarbeta för att bekämpa smittan, enligt Kinas ledare.

"Kina har fått utstå mycket och har utvecklat stor kunskap om viruset. Vi arbetar tätt ihop", skriver Donald Trump på Twitter.

USA passerade Kina i antalet konstaterade coronasmittade personer under torsdagskvällen svensk tid. USA hade då 82 404 fall, mot 81 782 i Kina.

Kinesisk statlig television uppger att de två ledarna hade ett telefonsamtal där Xi sade att Kina har varit öppet och transparent gällande viruset.

Kina är också redo att samarbeta med alla, inklusive USA, som Xi hoppas ska vidta konkreta åtgärder för att skydda kinesiska medborgare, enligt den statliga televisionen.

Relationen mellan Kina och USA har dock varit allt annat än god under pandemins framfart. Donald Trump har återkommande benämnt viruset som "det kinesiska viruset", vilket väckt ont blod hos Kina. Och så sent som under torsdagen tog Trump upp frågan igen.

"Det är ett kinesiskt virus. Men jag behöver inte säga det, om det är så viktigt för dem. Vi får se", sade Trump enligt Washington Posts kolumnist Josh Rogin.