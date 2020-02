Våren får vänta – Snö på gång i Sydsverige

Foto: Justin Tang/AP/TT

Bor du i södra Sverige och känner dig lurad på vintern? Lugn, nu kommer snön. SMHI varnar för snöfall långt ner i Småland under tisdagen.

Och till helgen kan det med lite tur bli skidföre på platser där det i dag är barmark.

Våren kom tidigt och många i södra Sverige blev snuvade på den meteorologiska vintern. Tussilago och blåsippor har rapporterats upp i Svealand och sånglärkor har siktats i både Uppland och Värmland.

Men nu slår vintern tillbaka. Ett nederbördsområde väntas under natten mot tisdagen ge upp emot fem centimeter snö i stora delar av Götaland. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för snöfall i Hallands, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Västra Götalands och Kalmars län utom Öland.

– Snöfallet hänger kvar en bit in under tisdagen. Vi har även snöfall över Götaland och östra Svealand under onsdagen, innan lågtrycket rör sig bort, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Mer snö på väg

Men redan till helgen väntas ett nytt intensivt lågtryck dra in över södra Sverige med främst snöfall.

– Det är ett nytt nederbörsområde som rör sig in och i och med att det ligger kalluft över oss ser det som att det övergår delvis i snö, främst över Sydsvenska höglandet och upp över Svealand och vidare mot södra Norrland.

Men prognosen är mycket osäker, understryker Charlotta Eriksson.

Det är främst Götaland och Svealand som berörs av nederbörd under veckan. I Norrland ligger högtrycket kvar. I Dalarna, där Vasloppet avgörs till helgen, väntas ingen större påfyllning på snötäcket.

– Det ser inte ut att bli jättemycket nederbörd över Dalarna. Men det blir också lite kallare och det gör ju att snön som finns ligger kvar inför Vasaloppet.

Ovisst om skidföre

För Stockholmsområdet finns det chans till vit avslutning på sportlovsveckan. De kommande dagarna väntas runt 20 millimeter nederbörd och inför helgen ytterligare 20 millimeter i smält form, vilket motsvarar totalt fyra decimeter snö. Men prognosen är osäker och det är för tidigt att utlova skidföre, varnar Charlotta Eriksson.

– Det kommer också i samband med det här lågtrycket in lite mildare luft, så frågan är hur mycket som faller som snö och hur mycket som faller som regn. Det ligger kring nollan och då är det alltid svårt att så här långt innan uttala sig om snömängderna.