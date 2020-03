Yung Lean-dokumentär får premiär på Tribeca

Foto: Nonstop Entertainment

Henrik Burmans dokumentär "Yung Lean: In my head" får världspremiär på filmfestivalen Tribeca i New York i april. Filmen skildrar den svenske hiphopstjärnan Yung Lean.

– För mig är den här filmen mer än en traditionell musikdokumentär. Jag ser en historia om en generation genom en konstnärs otroliga resa – en coming of age-berättelse där en pojke kastas in i en värld som är lika förförisk som den är förrädisk", säger Henrik Burman, enligt ett pressmeddelande.

Regissören kallar även Yung Lean för en vår tids "mest banbrytande och intressanta artister".

23-årige Yung Lean, som egentligen heter Jonatan Leandoer Håstad, slog igenom 2013 när hans låt "Ginseng strip 2002" blev en viral succé med miljontals visningar på Youtube. Yung Lean har sedan dess hunnit ge ut tre kritikerrosade studioalbum och samarbetat med stjärnor som Frank Ocean.