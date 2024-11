Flicka hoppade av karusell – då tafsade Olofströmsbo på hennes rumpa

– What the fuck is ditt problem, skriker en 14-åring åt en Olofströmsbo när han, enligt åtalet, tafsar på hennes rumpa under Holje marknad.

– Jag har inte rört något jävla barn, säger 29-åringen själv.