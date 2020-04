15 år – ingen ålder för Fredricsons stjärnhäst

Foto: Pontus Lundahl/TT

Nästa år fyller stjärnhästen All In 15 år.

För hög ålder för att hoppa det framflyttade Tokyo-OS är det dock inte.

Valacken All In gjorde sin senaste start för landslagsryttaren Peder Fredricson i prestigefyllda Top 10 i Genéve i mitten av december. Under vårens ankomst skulle stjärnhästen sakta men säkert förberedas inför sommarens stora mål, men för drygt en månad sedan kom beskedet att OS i Tokyo flyttas fram till 2021 på grund av coronapandemin.

Då hade den internationella ridsporten redan ställt in tävling efter tävling.

"Chockartat"

– Det var lite chockartat i början när tävlingarna började ställas in. Man hade inte ställt in sig på att det skulle bli så drastiskt som det blev. Så i början var det en liten omställning. Sedan hoppades man ju på att OS ändå skulle bli av, men när det flyttades förstod man ju allvaret. Att det här kommer att ta ett tag, säger Peder Fredricson till TT.

Nu får "Allan", som han kallas, strosa runt i sin hage på Grevlundagården utanför Kivik på Österlen. Inget vet när nästa start blir – varken för All In eller någon annan av världens topphästar.

– Målet för honom var att han skulle gå OS och då hade jag gjort en speciell plan för honom. Han skulle ta det lugnt nu i början av året och sedan sättas i gång bra till OS.

Fredricson och "Allan" tog OS-silver i Rio de Janeiro 2016 och hoppade året efter hem EM-guldet på hemmaplan i Göteborg. Nästa sommar fyller den framgångsrika valacken 15 år, men åldern kommer inte vara något bekymmer för en OS-start i Tokyo, säger Fredricson.

– Det handlar mer om vilken form han är i och hur han känns. Om han är 13 eller 14 år, 14 eller 15 år, det tror jag inte har sådär jättestor betydelse. Det gäller bara att hitta formtoppen, säger landslagsstjärnan.

Sätts i gång start

Fredricsons senaste tävling var under första helgen i mars i Doha. Då startade han Catch Me Not och Chacco Dia under Global Champions Tour-hoppningarna.

TT: Hur tränar du dina topphästar nu under det ofrivilliga uppehållet?

– En häst kan vila en månad eller två, men att vila dem för länge – då kommer de ner så mycket i kondition. Då tar det lång tid att bygga upp dem igen. All In sätter jag i gång här snart. De som var i toppform i början av året får ta det lite lugnt ett tag, säger Fredricson.