Besked om tävlingar och matcher nästa vecka

Foto: Johan Nilsson/TT

I nästa vecka ska Folkhälsomyndigheten ge besked om när matcher och tävlingar på seniornivå kan starta.

Det meddelar Riksidrottsförbundet efter dagens möte.

Vid Riksidrottsförbundets (RF) möte med Folkhälsomyndigheten (FHM) på onsdagen diskuterades möjliga lösningar för att kunna komma igång med matcher, tävlingar och cuper på seniornivå.

"Dialogen fortsätter och Folkhälsomyndigheten har lovat att komma med besked nästa vecka", säger Stefan Bergh, generalsekreterare i RF, i ett pressmeddelande.

"Vid mötet lyfte vi fram hur elitidrotten ska kunna anpassa verksamhet runt tävling och matcher för att inte riskera smittspridning. Men också vad som, utifrån rådande smittskyddsläge, kan gälla för tävlingsidrott för vuxna på andra nivåer än elit.

I början av nästa vecka kommer Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten återigen att träffas för att samråda kring när och hur matcher, tävlingar och cuper på seniornivå ska kunna komma igång.

"Idrotten har under hela denna kris tagit ett stort ansvar genom att både ställa in verksamhet och ställa om verksamhet för att fortsatt bidra till folkhälsa. Ett tydligt besked så snabbt som möjligt från Folkhälsomyndigheten underlättar för idrotterna och ger förutsättningar att komma igång på ett genomarbetat och coronasäkrat sätt. Det ger också Riksidrottsförbundet möjligheter att ge stöd till de 72 olika specialidrottsförbunden kring bedömning av hur tävlingsverksamhet kan bedrivas under nuläget i denna kris", säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.