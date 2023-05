Carolina krossade New Jersey i Stanley Cup-kvart

Carolinas svenske forward Jesper Fast noteras i målprotokollet i den första kvartsfinalen mot New Jersey.

Carolinas svenske forward Jesper Fast noteras i målprotokollet i den första kvartsfinalen mot New Jersey. Foto: Karl B DeBlaker/AP/TT

New Jersey fick bara till ett skott på mål i den första perioden medan hemmalaget dominerade med tio skott, varav två i mål.

"Kan studsa tillbaka"

Carolinas danske målvakt Frederik Andersen gjorde 18 räddningar under mötet.

New Jerseys Akira Schmid släppte in tre mål på elva skott innan han blev utbytt och ersattes av Vitek Vanecek, som sedan räddade tio av elva målförsök.

– Vi kom inte upp i vår hastighet, vi kom inte till den intensitet som vi måste spela i den här typen av serier, säger New Jersey-svensken Jesper Bratt efter förlusten.

De två lagen spelar en andra match i bäst av sju-serien under natten mot lördag, svensk tid.

New Jersey tog sig vidare till kvartsfinal efter att ha slagit ut New York Rangers i åttondelsfinalserien med 4–3 i matcher. Carolina slog ut det andra New York-laget Islanders, med 4–2 i matcher.