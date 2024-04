Christoffer Danielsson: ”Välkommen in i matchen kamrat”

För några veckor sedan stördes en J20-match av några vuxnas förkastliga beteende under alkoholpåverkan. Situationen var helt klart oacceptabel då vissa vuxna inte kunde hantera alkohol och det resulterade i att J20-laget blev berövade sin prestation då den totalt kommit i skymundan under alla stökiga former.