Debutant tvåmålsskytt i USA:s VM-premiär

USA fortsatte att trumma på under de sista 45 minuterna. Mittfältaren Lindsey Horan, som till vardags spelar i Lyon, fastställde slutresultatet inför de 41 000 åskådarna. Hon slog in bollen i mål med 13 minuter kvar att spela via en assist av Smith och kort efter att stjärnspelaren Megan Rapinoe blivit inbytt för sin 200:e landslagsmatch i karriären.