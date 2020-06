Dplay: "Full förståelse för de som drabbats"

Foto: Jessica Gow/TT

Allsvenskan är i gång – men Dplay har hackat. De som upplevt problem med strömningstjänsten kan kompenseras av Discovery, som beklagar problemen.

"Vi har full förståelse för de som blivit drabbade", skriver kommunikationsdirektören Jessica Linnman.

Hackande bild och sändningar som inte kommer i gång. Dplay – som tog över sändningsrättigheterna för allsvenskan och superettan i fotboll från C More inför säsongen – har haft tekniska problem under de första omgångarna och hoppas kunna rätta till problemen under veckan.

"Vi är självklart väldigt ledsna över att inte alla kunnat se allsvenskan och superettan på grund av tekniska problem. Det är vårt fokus att rätta till de problemen och vi har under veckan kunnat uppdatera och på så sätt avhjälpa flera av de problem som identifierats. Det vi nu jobbar på är att lösa problemen med våra appar i smart-tv", skriver Discoverys kommunikationsdirektör Jessica Linnman i i ett mejl till TT.

Hon menar att majoriteten av tittarna inte upplevt några problem.

"Vi hade i söndags cirka en procent av alla våra tittare som hade problem med laggning, främst relaterat till våra appar i smart-tv, de övriga hade en bra upplevelse", skriver Linnman.

Tipset: Dokumentera

Den som upplever problem kan vända sig till Dplay för kompensation.

Ett tips från Konsumentverket är att dokumentera problemen så att man kan bevisa att de har existerat, säger Adam Dahlin, vägledare på Hallå Konsument, till Aftonbladet.

Han menar också att tittare som upplever problem med sändningarna ska kunna ställa krav på kompensation.

– Svaret är: Ja, om man inte får vad man har avtalat om. Betalar man pengar för att man ska kunna följa allsvenska matcher och det inte fungerar som man har kommit överens om så kan det vara möjligt att kräva prisavdrag motsvarande det här problemet, säger Dahlin.

"Finns alltid risker"

Hur mycket kompensation som kan bli aktuellt bedöms utifrån problemet och vilket abonnemang kunden har, enligt Jessica Linnman på Dplay.

"Sedan finns det alltid risker med streaming som kan vara relaterade till vår plattform men också utifrån vilken uppkoppling tittaren sitter på och vilken teknik som används. Det som är viktigt att veta är att vi under en dryg vecka sänt tre omgångar av allsvenskan och superettan utan möjlighet att kunna testa under en försäsong. Det är en väldigt intensiv start och resultatet är att vissa tekniska problem visat sig först i en livesituation vilket vi beklagar", skriver hon.

Nästa match i allsvenskan är Östersund–Norrköping på lördag.