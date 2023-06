Dubbeltrubbel i vinden för Grant: "Kämpigt"

Dubbelbogey

För fjolårets överlägsna vinnare Linn Grant blev det framför allt problem på det 16:e hålet. Hon låg två under par när hon kom dit, men gjorde en dubbelbogey efter att ha slagit utslaget långt över greenen.

Grant hade sedan flyt på det 17:e, när hon toppade inspelet. Bollen hade hamnat i vattnet bakom greenen, om den inte hade studsat tillbaka via en sten. Skånskan kunde rädda par på hålet och hon känner att hoppet lever inför fortsättningen.

– Jag tycker att spelet känns bra, det är bara att hoppas att det blir samma förutsättningar för oss i morgon bitti som det var i morse, säger Grant efter att ha haft ett hyfsat stort publikfölje under sin första runda som titelförsvarare.

"Dåliga slag"

För Alex Norén, på +2, är vägen upp till toppen längre. Stockholmaren, som under flera år hade Ullna som hemmabana, hade framför allt en tung period i mitten av rundan med tre raka bogeys.

Norén behöver med all sannolikhet gå ett par slag under par på fredagen om han även ska få spela i helgen, eftersom kvalgränsen ser ut att hamna på eller strax under par.