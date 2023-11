Efter 34 dagars uppehåll: Lyckeby C möter Dänningelanda A2

I dag gästar Dänningelanda A2 Lyckeby C i första matchen efter den 34 dagar långa spelledigheten i division 2 sydsvenska norra herr i bordtennis. Dänningelanda A2 har en svit på fyra matcher utan förlust inför mötet med tredjeplacerade Lyckeby C. Lyckeby C vann sin senaste match med 8-2 mot Sävsjö.