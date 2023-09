Elfsborgs missräkning – Valdimarsson syndabock

Samme Ademi kunde tio minuter senare utnyttja Värnamos numerära övertag då han satte dit 1–0. Det efter att först enkelt fintat sig förbi Elfsborgs André Boman, väggspelat med Oscar Johansson och skjutit in bollen lågt vid den första stolpen.

"Handlar om att börja defensivt"

Elfsborg jobbade, trots deras numerära underläge, sig in i den andra halvleken.

Halmstad bröt vinstfria sviten

För Sirius, som återfinns på kvalplats men på samma poäng som Degerfors just under, växer sig krisen allt större. Skulle Degerfors ta poäng under söndagen hemma mot Häcken går värmlänningarna om Uppsalalaget.