FK Karlskrona-Hässleholms IF sätter punkt för höstsäsongen

Årets sista omgång i division 2 södra Götaland herr i fotboll spelas i kväll på Karlskrona IP när FK Karlskrona tar emot Hässleholms IF på hemmaplan. FK Karlskrona har tre matcher i rad utan förlust inför mötet med serieledande Hässleholms IF. Hässleholms IF har tolv matcher i rad utan förlust inför mötet med tredjeplacerade FK Karlskrona.