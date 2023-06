FK Karlskrona möter Hässleholm IF hemma

I kväll spelar FK Karlskrona hemmamatch i P 19 Div 1 Region 1 herr i fotboll mot Hässleholm IF. Det har varit en tuff start på säsongen för Hässleholm IF, som bara har tre poäng efter fem spelade matcher. FK Karlskrona har åtta poäng. Bortalaget har tre raka förluster, senaste mot Onsala med 0-5. FK Karlskrona har en svit på fyra matcher utan förlust inför mötet med elfteplacerade Hässleholm IF.