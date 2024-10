Formstarka Sjöstaden vill förlänga sviten

Åhus IF tar emot Sjöstaden i dag i division 2 södra Götaland dam i fotboll på Åhus IP. Sjöstaden har en svit på fem matcher utan förlust inför mötet med andraplacerade Åhus IF. Åhus IF fick inte med sig någon poäng från mötet på bortaplan med Ifö Bromölla senast.